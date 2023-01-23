150 لاعباً في مهرجان براعم أندية دبي

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي فعاليات «مهرجان أندية دبي لبراعم كرة القدم تحت 8 سنوات» للموسم الرياضي 2022-2023، الذي تنظمه شركات كرة القدم بأندية دبي بالتعاون مع المجلس في إطار دعم برامج استقطاب المواهب الرياضية وتطوير البراعم والناشئين، ووفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتطوير البراعم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير براعم كرة القدم.

ويقام المهرجان على أربع مراحل في أندية دبي (النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا)، وأقيمت المرحة الأولى في نادي حتا بمشاركة أكثر من 150 لاعباً من أندية دبي الأربعة شاركوا في مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي شملها المهرجان، حيث تم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات وتقوم كل مجموعة بلعب 4 مباريات كرة قدم على 4 ملاعب مختلفة وتنتقل الفرق بين كل مباراة من اللعب إلى المحطات الترفيهية والتثقيفية التي تقام بين الملاعب الأربعة، والتي تشمل مسابقات رياضية متنوعة مثل التسديد والفوت فولي والجري وشد الحبل، بالإضافة للمحاضرات التوعوية والمسابقات الثقافية، وحضر المهرجان عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي حتا إلى جانب عدد كثيف من أولياء الأمور.

وتنطلق المرحلة الثانية من المهرجان يوم 4 فبراير المقبل، وتقام في نادي الوصل، كما تقام المرحلة الثالثة في نادي النصر يوم 25 فبراير، على أن تقام المرحلة الرابعة والأخيرة في نادي شباب الأهلي يوم 4 مارس.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان بهدف تقديم الدعم الفني لشركات كرة القدم لتطوير منظومة البرامج الموجهة للبراعم، جعل بيئة أندية دبي جاذبة للبراعم، وتوفير وقت للبراعم للتعلم والاستمتاع بلعبة كرة القدم، وتطوير مهاراتهم من خلال خوض مباريات مع أقرانهم، واكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة من أجل رعايتهم، وتنمية النشاط وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة، وتعزيز روح التعاون بين المشاركين فيما بينهم وتكوين علاقات صداقة جديدة، وتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم بإمارة دبي، والترويج لأندية دبي المهتمة بالطفولة والأسرة.

ويعد هذا المهرجان حدثاً أساسياً في أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، وهو يحقق العديد من الأهداف، فهو من الناحية الفنية يسهم في منح اللاعبين في عمر مبكرة الفرصة للعب مع أٌقرانهم والاستمتاع بخوض المنافسات لتنمية مهاراتهم، كما يحقق المهرجان فوائد مجتمعية من خلال حضور أفراد العائلات مع أبنائهم وتعزيز العلاقات بينهم على المستوى المجتمعي، ويتيح للعائلات معرفة مستويات أبنائهم ودعم مشاركتهم في التدريبات لتطوير مستوياتهم وتأهيلهم ليكونوا نجوم المستقبل.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم مراحل المهرجان في الأندية بالتناوب من أجل تعزيز العلاقات بين الأندية وتحفيزهم على التميز في التنظيم وابتكار فقرات تسعد اللاعبين الصغار وعائلاتهم، لتحقيق أهداف فنية واجتماعية وتنظيمية في ذات الوقت.