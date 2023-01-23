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نصف ماراثون رأس الخيمة يعلن انضمام 4 عدائين من «النخبة»

نصف ماراثون رأس الخيمة يعلن انضمام 4 عدائين من «النخبة»
23 يناير 2023 16:30

رأس الخيمة (الاتحاد)
كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الجهة المنظمة لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة، عن انضمام 4 عدائين عالميين، للمشاركة في النسخة السادسة عشرة من السباق الذي يقام يوم 18 فبراير المقبل.
ففي فئة النخبة للسيدات، يشهد السباق المرتقب عودة العداءة الكينية جوديث جيبتوم كورير، صاحبة الميدالية الفضية لماراثون السيدات، المقام في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 في أوريجون، إلى إمارة رأس الخيمة التي تتميز بأجوائها الطبيعية، في محاولة للفوز بلقب السباق.
وكانت جوديث قد حققت المركز الرابع في نسخة العام الماضي من نصف ماراثون رأس الخيمة، وتسعى الآن لتحطيم رقمها الشخصي البالغ 65 دقيقة و28 ثانية حين تصطف على حط انطلاق السباق في رأس الخيمة في شهر فبراير.
ويشارك في المنافسة على لقب السباق أيضاً العداءة الكينية هيلين أوبيري، المتوجة بالميدالية الفضية لمسافتي 5 كم و10 كم، واللتان حققتهما في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 على الترتيب.
ويبلغ أفضل زمن شخصي حققته أوبيري لمسافة نصف الماراثون وقدره 64 دقيقة و22 ثانية، وكانت العداء الكينية قد حققت المركز الثاني في نسخة 2022 من نصف ماراثون رأس الخيمة في سباق شهد منافسة عالية الندية.
وتشهد فئة الرجال مشاركة العداء الإثيوبي سيفو تورا، الذي احتل المركز الثاني في ماراثون شيكاغو 2022، والعداء الكيني دانييل ماتيكو، الذي يبلغ زمنه الشخصي الأفضل 58 دقيقة و26 ثانية، وكان ماتيكو قد حل المركز الثالث في نصف ماراثون فالنسيا 2023 الذي أقيم مؤخرًا.
إلى جانب ذلك، كشفت اللجنة المنظمة للسباق أيضاً عن الميدالية التي ستمنح لجميع الفائزين بعد عبور خط النهاية في السباق المرتقب.
وتتميز الميدالية بتصميم فريد وأنيق يتضمن شكل مربع ورسم لعداء، واقتباس ملهم من الشريك الفني للحدث أندر أرمور: «أنت أقوى مما تظن».
اختيرت ألوان الميداليات بعناية لتمثل العناصر الطبيعية الثلاثة الرئيسية والقيم الأساسية لإمارة رأس الخيمة: البحر بأجوائه المميزة وأمواجه المنخفضة، والصحراء بكثبانها المتموجة، والجبال بارتفاعاتها الفائقة. ويعود نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي يمثل واحداً من أبرز الأحداث المرتقبة في رأس الخيمة، إلى جزيرة المرجان، الوجهة المذهلة في الإمارة على شكل الشعاب المرجانية والتي تتميز بالشواطئ الرملية البيضاء الرائعة والعدد الكبير من الفنادق والمنتجعات ذات المستوى العالمي.

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