لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»

معتز الشامي (دبي)

واصل الكونجولي لابا كودجو «العزف المنفرد» مع العين كهداف لا يشق له غبار في «دورينا»، بعدما أنقذ «الزعيم» أمام البطائح، وسجل هدفي الافتتاح والختام من الثلاثية التي هزت شباب أصحاب الأرض، الذين أدركوا التعادل بعد تقدم «الزعيم» بهدفي لابا ويارمولينكو، قبل أن يعود البطائح بثنائية سجل الأولى منها كوامي في مرمى العين، بينما أضاف لورنسي دو الهدف الثاني، وظلت المباراة معلقة حتى جاءت الرأسية «القاتلة» من لابا في الدقيقة 87 وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق، لتضع «البنفسج» في المقدمة رغم النقص العددي لشوط كامل، بعد طرد اللاعب إيريك بنهاية الشوط الأول.

وعزز لابا موقعه كمنافس بقوة على لقب الهداف، بعدما رفع رصيده في الدوري إلى 14 هدفاً خلال 13 مباراة، وإجمالاً سجل مع «الزعيم» 72 هدفاً حتى الآن منذ انضمامه في 2018، بما يقارب 3 سنوات ونصف السنة، كما يُعتبر هدفاه في مرمى البطائح هما الثنائية الـ«11» في مسيرته مع الزعيم، التي شهدت أيضاً تسجيل «سوبر هاتريك» 4 مرات و«هاتريك» 3 مرات.

وكانت كل تلك الأرقام التهديفية الاستثنائية، قد وضعت لابا ضمن اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة، ودفعت إدارة «الزعيم» للإسراع في تمديد عقده حتى 2026، مع خيار تمديد لموسم إضافي بعدها.

ويعتبر لابا من أبرز العناصر التي تمتلك ثبات مستوى فني، وحرص على تقديم أفضل أداء ممكن، منذ انتقاله لدورينا قادماً من الدوري المغربي.

وعن تلك الخطوة قال لابا: «سعيد بالتواجد ضمن كتيبة الزعيم، حيث أشعر بأننا أسرة واحدة كبيرة، وهذا هو سر تعلقي بقلعة البنفسج، وتفضيلي الاستمرار لأطول فترة ممكنة بين صفوف الفريق».

وكان لقرار الإدارة تجديد التعاقد مع لابا، أن واصل الهداف أداءه الرشيق، بينما كان رد الجميل سريعاً بثنائية أنقذ بها فريقه في مباراة صعبة، شهدت سيناريو غريباً، تقدم فيه العين بهدفين بسهولة في الشوط الأول، ولكن الطرد أثر على الفريق خلال الشوط الثاني، ولولا رأسية لابا لفقد «الزعيم» نقطتين ثمينتين في توقيت شهد تعثر الملك الشرقاوي متصدر الترتيب في فخ التعادل أمام النصر، وبالتالي اقترب العين قليلاً من المنافسة على قمة الدوري بارتفاع رصيده إلى 22 نقطة وبفارق 5 نقاط عن «الملك».

من جانبه، أشاد ماجد العويس عضو شركة العين لكرة القدم بمستوى لابا، واحترافيته العالية، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك قدرات فنية هائلة، ولكن الأهم هو الالتزام الشخصي وأخلاقه العالية داخل وخارج الملعب، ولفت العويس إلى أن شركة الكرة تسعى لتوفير الاستقرار الفني والإداري للزعيم، حيث يتم العمل وفق استراتيجية ورؤية تراعي دائماً البناء للمستقبل، والتحضير للمنافسة القارية، وبالتالي كان يجب إبقاء أبرز العناصر وضمان استمرارها لفترة أطول، وعلى رأس تلك العناصر بالتأكيد، الهداف لابا كودجو الذي يعتبر التمسك ببقائه إضافة كبيرة لمسيرة الفريق، وزيادة للقوة الهجومية الضاربة للفريق، المقبل على منافسات قوية في دوري الأبطال الموسم المقبل، فضلاً عن استمرار الفريق في فلك المنافسة بقوة على صدارة الدوري، حيث لا يزال هناك دور كامل من 13 مباراة، يستطيع فيها «الزعيم» أن يعود بقوة للمنافسة على اللقب.