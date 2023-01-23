هويشل: مباريات اليد تحتاج إلى «الفار»!

رضا سليم (دبي)

تسبب هدف غير محتسب في مباراة الجزيرة ومليحة في الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد في جدل كبير، خاصة أن الهدف تسبب في خروج «فخر أبوظبي» من البطولة وصعود مليحة للمباراة النهائية أمام الشارقة، بعدما فاز بفارق هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وكان الجزيرة قد سجل هدفاً في الشوط الإضافي الأول، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 32-32 ولم يتم احتسابه بسبب زاوية الرؤية للحكم والطاولة والمراقب، حيث اصطدمت الكرة بالشباك من خلف القائم، إلا أنها ارتدت للملعب، وتبدو وكأنها اصطدمت بالقائم ونظراً لأن ملاعب اليد لا يوجد بها «فار» للعودة إليه لم يتم احتساب الهدف بناء على رأي الحكام والمراقب، إلا أن نادي الجزيرة أكد على صحة الهدف من خلال الفيديو الذي تم تسجيله في المباراة، وعليه تقدم الجزيرة باحتجاج والمطالبة بإعادة المباراة.

ويؤكد عوض هويشل اليعقوبي مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة أن الهدف صحيح، وأنه لو تم احتسابه لفاز الفريق بالشوط الإضافي الأول والمباراة، والتي انتهى بالتعادل وعليه تقدمنا بطلب احتجاج والمطالبة بإعادة المباراة، وقال: لا نطلب أكثر من حقنا، ولا نريد أن نتحدث عن أداء التحكيم والأخطاء التي حدثت ولكن من حقنا المطالبة بإعادة المباراة مثلما حدث في الموسم الماضي للعين الذي تقدم باحتجاج بنفس المشكلة وتم إعادة المباراة له، وأرفقنا الفيديو مع الاحتجاج للتأكيد على حقنا في إعادة المباراة.

وأوضح هويشل أن لوائح الاتحاد تنص على تقديم الاحتجاج خلال 48 ساعة وفي حالة وجود عطلة الأسبوع تبدأ المهلة مع بدء العمل الرسمي للاتحاد، وعليه جهزنا كل المستندات والأدلة وننتظر قرار الاتحاد.

وطالب هويشل بضرورة وجود تقنية «الفار» في ملاعب اليد، من أجل وقف مثل هذه اللغط الذي قد تسبب مشاكل بين الأندية والاتحاد، كما أنه في صالح اللعبة ويخدم الحكام في مواقف كثيرة، وقال: في حالة نادي الجزيرة لجأنا لطاولة الحكام وأكدوا أنهم لم يروا الهدف، وبالتالي يوجد هنا ثغرة لا بد من معالجتها، لأن من هم خارج الملعب شهدوا الهدف بينما طاقم التحكيم بالكامل لم يراه، ولو أن هناك تقنية «فار» ما حدثت أزمة.