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الأهلي المصري يشكو رئيس الزمالك

الأهلي المصري يشكو رئيس الزمالك
23 يناير 2023 14:42

القاهرة (د ب أ)

تقدم النادي الأهلي المصري صباح اليوم الاثنين، بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه تقدم بالشكاوى، بداعي قيام رئيس الزمالك "عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية، بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه. والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك، وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء." 

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وأضاف الأهلي أنه تقدم بالشكاوى أيضاً بسبب قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته. وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم. بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية."
وتابع الأهلي: "طالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلاً لناديه أحد عناصر اللعبة... وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم إسطوانات مدمجة تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم، الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه. وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه."

الأهلي المصري
الزمالك
مرتضى منصور
محمود كهربا
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