تير شتيجن.. تأمين ضد الهزيمة!

برلين(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

حظي مارك-أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، بالكثير من الإشادة حتى وصف بأنه بمثابة "تأمين على الحياة" للفريق، وذلك بعد تألقه في المباراة التي انتهت بالفوز على خيتافي 1 / صفر أمس الأحد، في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم برشلونة المباراة بهدف وحيد سجله بيدري في الدقيقة 35، ليرفع الفريق رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وتألق تير شتيجن خلال المباراة وتصدى ببراعة لتسديدة خطيرة من بورخا مايورال بعد ست دقائق من هدف برشلونة، وذلك إثر خطأ في إرجاع الكرة من جانب بيدري.

وقال إريك جارسيا مدافع برشلونة: "مارك بمثابة تأمين على الحياة معنا. هو يقدم لنا كل شيء بتوزيعاته وتصدياته، لقد برع في ذلك مجدداً. هو مهم للغاية بالنسبة لنا."

وقال حارس المرمى الألماني الدولي تير شتيجن إن نقاط المباراة كانت "ذهبية"، بعد ما وصفه بأنه أداء متواضع من برشلونة بعد أيام من تتويج الفريق بلقب كأس السوبر الإسباني. وافتقد برشلونة جهود نجم هجومه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف، ولم ينجح أنسو فاتي في مضاهاته في تهديد مرمى المنافس ولم يقدم بصمة جيدة في المباراة.

وقال تير شتيجن الذي حافظ على نظافة شباكه خلال 13 مباراة من 17 مباراة في الدوري هذا الموسم: "ما أحاول فعله هو البقاء دائماً في أجواء المباراة. كنت متيقظا وفي اللحظة المناسبة تدخلت وجعلت الأمور أكثر صعوبة على المنافس."

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أحاول تقديم كل ما لدي، لنفسي وللفريق. مثل هذه الانتصارات تجعلنا أكثر قوة."