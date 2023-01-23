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كو لا يستبعد الترشح لرئاسة «الأولمبية الدولية»

كو لا يستبعد الترشح لرئاسة «الأولمبية الدولية»
23 يناير 2023 14:30

لندن (د ب أ)

أبدى البريطاني سيبستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والذي سيسعى لانتخابه لولاية ثالثة في المنصب في أغسطس المقبل، انفتاحاً تجاه السعي لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية. 

ولا يزال هناك عامان أمام الألماني توماس باخ، الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الدولية، حتى انتهاء ولايته الحالية، وينتظر إجراء الانتخابات المقبلة في 2025. 

وقال سيبستيان كو، المتوج بذهبية 1500 متر في كل من دورتي 1980 و1984 الأولمبيتين، في تصريحات لصحيفة «تايمز» نشرتها اليوم الاثنين: «أنا بالتأكيد لا أستبعد الأمر.» 

وأضاف: «لكن أي شخص سيتولى هذا الدور في 2025 يحتاج إلى طرح بعض الأسئلة المهمة.» 

وأوضح: «هل الرياضة حقاً تشهد تفهماً للتحديات التي تواجهها وأهميتها، وكذلك القدرة على التحرك في المشهد السياسي الأكثر تعقيداً مع التمسك بالبوصلة الأخلاقية؟.»

سيباستيان كو
توماس باخ
اللجنة الأولمبية الدولية
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