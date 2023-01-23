إيرفينج وليبرون يتألقان في «أمسية نتس وليكرز»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعملق النجمان كايري إيرفينج وليبرون جيمس، بتسجيلهما تباعاً 38 و37 نقطة وقادا فريقيهما بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز، للفوز على جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 120-116 وبورتلاند ترايل بلايزرز 121-112 الأحد، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المقابل، مُني دنفر ناجتس، متصدر المنطقة الغربية، بخسارته الأولى في مبارياته العشر الأخيرة أمام ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 99-101.

على ملعب "تشايز سنتر" في كاليفورنيا، استعاد نتس، المفتقد لجهود نجمه كيفن دورانت الغائب عن الملاعب 6 مباريات، جراء تعرضه لإصابة في ركبته، سكة الانتصارات بعد 4 هزائم بفضل جهود إيرفينج، الذي أخذ على عاتقه الشق الهجومي أمام ووريرز، وقبلها أمام يوتا جاز الجمعة بتسجيله 38 نقطة.

ووجد إيرفينج الذي سجل 12 رمية من أصل 22، منها 5 من أصل 7 عن الرميات الثلاثية، بزميله المحارب نيك كلاكستون أفضل سند له، حيث سجل لاعب الارتكاز 24 نقطة والتقط 15 متابعة.

كما مرر إيرفينج كرته التاسعة الحاسمة إلى رويس أونيل (16 نقطة) صاحب رمية بعيدة "قاتلة" قبل 28.5 ثانية من صافرة النهاية.

وأثنى إيرفينج على زملائه في الملعب واصفاً الفوز بـ "مجهود جماعي كامل".

قبلها بـ 6 دقائق، كان ووريرز متقدماً بفارق 13 نقطة، قبل أن ينهار بعدما سجل 10 نقاط فقط مقابل 27 لمنافسه، من دون أن يتمكن الموزع النجم ستيفن كوري من إنقاذه برغم تسجيله 26 نقطة، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وتراجع ووريرز للمركز العاشر في المنطقة الغربية متقدماً بفارق فوز عن ليكرز، الفائز على بلايزرز برغم خسارته للربع الثاني 45-13.

وقلب ليكرز تأخره بفارق 25 نقطة خلال إحدى فترات المباراة، إلى فوز استعراضي بفضل "الملك" جيمس صاحب 37 نقطة إلى 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، حيث لم يعد ينقصه سوى 224 نقطة، ليدوّن اسمه في سجلات الدوري كأفضل مسجل في التاريخ أمام الأسطورة كريم عبد الجبار (38.387 نقطة).

قال جيمس الذي سجل 16 نقطة في الربع الثالث: "من الرائع أننا تمكنا من العودة والبقاء حتى النهاية".

وإلى جانب "الملك"، تألق توماس براينت مع 31 نقطة و14 متابعة، فيما سجل الألماني دنيس شرودر 21 نقطة، منها 14 في الربع الثالث.

من ناحيته، نقل مدرب ليكرز دارفين هام ما قاله للاعبيه في غرفة تبديل الملابس مع نهاية الشوط الأول: "لقد تحدينا الفريق للتو".

وتابع: "هناك 24 دقيقة متبقية. 25 نقطة تمثل فارقاً كبيراً ولكن في الدوري الاميركي للمحترفين... اللعب بطريقة صحيحة تجعلك تقلصه سريعاً وتمنح نفسك فرصة ثانية".

في دنفر، تأثر ناجتس بغياب نجمه الصربي نيكولا يوكيتش المصاب في أوتار ركبته ليخسر أمام أوكلاهوما العائد إلى أفضل مستوياته بتحقيقه فوزه الخامس في ست مباريات.

ومرة جديدة، كان الكندي شاي ألكسندر حاسماً بتسجيله 34 نقطة، منها سلة من المسافة المتوسطة حاسمة قبل 9 ثوانٍ من النهاية.

في المقابل، أهدر جمال موراي (26 نقطة و9 تمريرات حاسمة) سلة التعادل قبل ثوانٍ من صافرة النهاية.

وحافظ دنفر على تقدمه على وصيفه ممفيس جريزليز، الخاسر أمام فينيكس صنز بفارق نقطتين 110-112، بعدما تأخر بفارق 29 نقطة في الربع الثالث.

واستعاد صنز جهود نجمه المخضرم كريس بول، صاحب 22 نقطة إلى 11 تمريرة حاسمة، بعد عودته من إصابة في فخذه إثر غيابه لفترة سبع مباريات. كما ساهم ميكال بريدجز بـ 24 نقطة.

عند الفريق الخاسر، حمل جا مورانت (27 نقطة) وديسموند باين (24) راية ممفيس،من دون أن يمنعا هزيمته الثانية توالياً.

وفاز لوس أنجلوس كليبرز على دالاس مافريكس 112-98، بفضل نجمه كواهي لينارد صاحب 30 نقطة.

وعاد لينارد الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، خلال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في 2021، إلى الملاعب في أكتوبر الماضي بعد غياب استمر قرابة 500 يوم.

واستغرق الأمر نصف الموسم لكي يعود لينارد إلى القمة، فخلال آخر سبع مباريات، بلغ متوسطه 29.8 نقطة، مع نجاح في التسديد بنسبة 56%.

كما ساهم نورمان باول بـ 19 نقطة، منها 11 في الربع الأخير، إضافة إلى تألق بول جورج (21) والفرنسي نيكولا باتوم من على مقاعد البدلاء (8 نقاط و6 متابعات).

في صفوف الفريق الخاسر، أنهى العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش اللقاء مع 29 نقطة و10 متابعات على الرغم من أهدر العديد من الرميات.