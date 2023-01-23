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روبليف يبلغ ربع النهائي

روبليف يبلغ ربع النهائي
23 يناير 2023 13:28

ملبورن (أ ف ب)

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عاد الروسي أندري روبليف، المصنف سادساً عالمياً، من بعيد، فانقذ كرتين حاسمتين قبل التفوّق بعد مباراة ماراثونية على الدنماركي الشاب هولجر رونه 6-3 و3-6 و6-3 و4-6 و7-6 (11-9)، في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.
بعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف في معركة بين مصنفين سابقين في المركز الأول لدى الناشئين، ارتد تصدي روبليف من الشبكة لتهبط الكرة على بعد سنتيمترات من ملعب رونه «19 عاماً» المصنف عاشراً في العالم، فارتمى روبليف أرضاً محتفلاً بالفوز.
ويلتقي روبليف «25 عاماً» المتأهل إلى ربع النهائي على غرار 2020 وللمرة السابعة في البطولات الكبرى، الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس والأسترالي أليكس دي مينور (24). ويعاني ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات في أولى البطولات الأربع الكبرى، من إصابة عضلية بفخذه.
ورغم إحرازه لقب 13 دورة لدى المحترفين، إلا أن روبليف لم يتجاوز في مسيرته ربع النهائي: «لم أكن أعتقد أنه بمقدوري الفوز في سيناريوهات كهذه، وهذه أول مرة في حياتي أفوز في مواجهة مماثلة للتأهل إلى ربع النهائي».
تابع: «تأخرت 2-5 في المجموعة الخامسة، ثم واجهت كرتين لحسم المباراة عندما كانت النتيجة 5-6، وتخلفت 3-7 في الشوط الفاصل السوبر «تاي بريك». لا كلمات لدي لأصف ما حصل، أنا أرتجف».

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أندريه روبليف
ديوكوفيتش
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