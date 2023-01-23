نهيان بن مبارك يتوّج فرسان النمسا بكأس الأمم لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اختتمت فعاليات النسخة الثانية عشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، وكأس الأمم لونجين في العاصمة أبوظبي، والتي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

شهد ختام ثاني فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، وتوّج فرسان الفرق الفائزة بكأس الأمم، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بحضور معالي جبر غانم السويدي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، الرئيس الفخري للبطولة، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، النائب الفخري لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية الكأس، وسامي الدهامي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وشاركت 6 فرق في منافسة كأس الأمم من جولتين، على حواجز 160 سم، حيث ضم كل فريق 4 فرسان، وتعتمد أفضل النتائج لثلاثة فرسان من كل فريق، وأسفرت نتائجها عن فوز فريق النمسا للمرة الأولى في أبوظبي، وبمجموع 8 نقاط جزاء، مع جولة تمايز نظيفة، وحلت بريطانيا ثانية بمجموع 8 نقاط جزاء، وخسر تمايز التعادل أمام النمسا برصيد 4 نقاط جزاء، وجاء فريق إيرلندا الفائز بلقب الكأس 2022 ثالثاً برصيد 16 نقطة جزاء، وحل الفريق السعودية في المركز الرابع برصيد 22 نقطة جزاء، وفريق الإمارات برصيد 40 نقطة جزاء ثم فريق سوريا برصيد 94 نقطة جزاء، وبهذه النتيجة يتأهل فريقh السعودية والإمارات إلى نهائي كأس الأمم برشلونة، آخر سبتمبر ومطلع أكتوبر القادم.

وتكون فريق الإمارات من الفرسان الشيخ علي جمال النعيمي والجواد «كاسبار أيه جيه» (14 سنة)، محمد غانم الهاجري والجواد «جي أس فابيان» (13 سنة)، الفارس عبد الله حميد المهيري والجواد «شاكولو» (14 سنة) والفارس موفي عويضة الكربي مع الفرس «بالوسنتا» (18 سنة)، وهي أول تجربة لمشاركة فرساننا الشباب في كأس الأمم، ومن بعدها في نهائي الكأس في برشلونة.

من ناحية أخرى، حقق الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو نصراً جديداً بفوزه بجائزة تحدي الشراع، في آخر منافسات البطولة من فئة الخمس نجوم، من جولة واحدة مع جولة للحسم، على حواجز 150 سم، بمشاركة 35 فارساً وفارسة، نجح منهم 11 فارساً في الانتقال إلى جولة الحسم، وأكملها 7 فرسان دون خطأ، وتصدرها الفارس إيمانويل بالجواد «جوليوس دي»، خلال 34.14 ثانية، وحل ثانياً الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد بالجواد «كلون أوف بيكوبيلو زد»، في 34.27 ثانية، وجاء الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي ثالثاً والفرس «مانولا لس لاسيلا»، في 35.35 ثانية.

وتوّجت الفائزين في منافسة تحدي الشراع، ناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ممثلة الشراع.

يأتي هذا فيما توّج الفارس محمد شافي الرميثي بجائزة لونجين الكبرى في البطولة الدولية من فئة النجمتين، والتي تزامنت مع الحدث الرئيس، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وبمشاركة 50 فارساً متأهلاً، وعبر الجولة الرئيسة دون خطأ خمسة فرسان تجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وانفرد محمد الرميثي أول المشاركين فيها بأداء نظيف دون خطأ بالجواد «كابشور» خلال 34.27 ثانية، والثاني الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو (الفائز بلقب البطولة 5 نجوم) والجواد «كونذارجو»، والزمن 33.87 ثانية، برصيد 4 نقاط جزاء، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة البرازيلية ماريانا شافيس والجواد «ري آي ذا بلو»، وأنهت التمايز في 35.49 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وفي المنافسة قبل الأخيرة في البطولة الدولية من فئة النجمتين، فازت الفارسة الأردنية سارة حسين الأرموطي، في منافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 89 فارساً وفارسة، نجح منهم 9 فرسان في العبور إلى التمايز، وأكمله دون خطأ 6 فرسان، تصدرتهم الفارسة الأردنية سارة حسين، المشارك رقم (6) مع جوادها «جلاديتور بي» وأكملت التمايز في زمن بلغ 32.83 ثانية، وجاء فوز المتصدرة على حساب الفارس السوري محمد مغيث الشهاب، المشارك رقم (4) بالجواد «سفير زد»، منهياً التمايز في زمن بلغ 33.32 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس البريطاني وليم فونيل، المشارك رقم (7) في التمايز بصحبة الفرس «بيللي أولجا»، وأكمله في زمن بلغ 33.38 ثانية.

وبرعاية منتجع الفرسان الرياضي، أقيمت المنافسة الدولية لفئة الفرسان «الجونيورز»، من جولة مع تمايز، وتنافس فيها 42 فارساً وفارسة، و3 منهم أيضاً صعدوا إلى التمايز، وجاءت في المركز الأول الفارسة السورية آية حمشو والفرس «دفين دو لا برايس»، والثاني الفارس العماني وارث تميم المحروقي والجواد «إكستريم إفراي أيه أيه»، وحازت الفارسة الإماراتية بسمة النويس جائزة المركز الثالث مع الجواد «أناكين دو فا هنري».

وفاز فارسنا الشبل صالح مفرج الكربي مع الفرس «سوبر تروبر» بكأس المركز الأول، في المنافسة الدولية لفئة الفرسان الأشبال برعاية كفالور، الجولة مع تمايز، على حواجز (110) سم، وتنافس فيها 14 فارساً وفارسة، و3 منهم صعدوا إلى جولة التمايز.