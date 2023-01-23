بطل «أبوظبي للجولف» يعتلي صدارة «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

اعتلى الفرنسي فيكتور بيريز صدارة ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار "السباق إلى دبي"، بعد فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، الأحد في نادي ياس لينكس، وهي أول بطولات سلسلة رولكس لهذا العام.

تمكن الفرنسي من حسم اللقب بعد إنهاء المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليحصد 1,335 نقطة، وضعته في صدارة ترتيب السباق إلى دبي، ورفعت سقف تطلعاته للتواجد ضمن قائمة أفضل اللاعبين المتأهلين إلى البطولة الختامية للموسم، متمثلة ببطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل.

واستفاد الأسترالي مين وو لي، من حصوله على المركز الثاني مناصفة مع السويدي سيباستيان سوديربيرج، ليتقدم الأسترالي إلى المركز الثاني في ترتيب السباق إلى دبي برصيد 911.5 نقطة، فيما أصبح السويدي ثالثاً في ترتيب الموسم برصيد 694.5 نقطة.

وتتواصل منافسات جولة دي بي ورلد في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري، بما يعرف باسم "ديزرت سوينج"، مع إقامة أربع بطولات متتالية، حيث تقام بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف بالفترة 26 - 29 يناير، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف بالفترة 2 - 5 فبراير المقبل، وذلك بعد بطولتي هيرو كاب وأبوظبي إتش إس بي سي.

ويشهد الموسم الحالي الذي عاد لمسمى "السباق إلى دبي" بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تقاسم اللاعبون الثمانية الأوائل مجموعة مكافآت مالية تم زيادتها إلى 6 ملايين دولار، كجزء من إجمالي الجوائز المالية البالغة 144.2 مليون دولار، كما سيقام ما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة بالروزنامة العالمية لجولة دي بي ورلد في 2023.