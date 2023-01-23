«راجي» يخطف الأضواء في السباق التاسع لميدان

عصام السيد (دبي)

خطف الجواد «راجي» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأضواء في السباق التاسع لمضمار ميدان، والذي تألف من سبعة أشوط للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي الجوائز المالية للحفل 630 ألف درهم.

وجاء فوز «راجي» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة بيرناندو بينيرو، بفارق طول في الشوط الأول لمسافة 1900 متر على لقب لينكون أفياتور، البالغة قيمة جائزته المالية 80 ألف درهم، وسجل البطل المنحدر من نسل «منجز» زمناً قدره 2:10:51 دقيقة.

وتفوق «ليجند أوف كانيس» للمالك والمدرب فوزي ناس، وقيادة جابريل مالون، بفارق طولين عن صاحب المركز الثاني في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، في لقب لينكون كورسير البالغة جائزته 82.500 درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:37:41 دقيقة.

وفاجأ «جراند دبي» لحميد راشد الرايحي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة بيرناندو بينيرو «ثنائية»، منافسيه في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، على لقب سباق الطاير للسيارات، البالغة قيمة جائزته المالية 95 ألف درهم، مسجلاً 2:06:63 دقيقة.

وحسم «زوكيني» لحمدان حرمش، وبإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، الفوز في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر على لقب لينكون نويتلوس، البالغة جائزته 87.500 درهم، وحقق البطل ذلك في توقيت بلغ 2:04:41 دقيقة.

وخطف الجواد «أنفنسيلي» لبورسلي ريسنج، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة فرانسوا هيرهولد، الفوز بجائزة الشوط الخامس لمسافة 1800 متر على لقب لينكون نافيجيتور البالغة جائزته 95 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:49:86 دقيقة.

وظفر الجواد «هايد بارك» لسلطان علي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، بجائزة الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب سباق لينكون البالغة قيمة جائزته المالية 95 ألف درهم، وذلك خلال 1:37:97 دقيقة.

ورسم الجواد «سيلتيك فوياجر» بإشراف محمد مردود، وقيادة فرانسوا هيرهولد «ثنائية»، البسمة على مالكيه إسطبلات بلو ريسنج سيندكت، حين حقق فوزاً يحسب له في الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر على لقب لينكون بريزدنشال البالغ جائزته 95 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:09:46 دقيقة.