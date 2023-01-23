«أبوظبي للإبحار الشراعي».. النجاح من الجولة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي للشراع الحديث، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة بمشاركة منتسبي ومتسابقي أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، الذين بلغ عددهم 32 متسابقاً في مختلف فئات البطولة، وذلك في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وانقسمت الجولة التي استمرت لأربع ساعات كاملة إلى ثلاثة فئات هي الأوبتيمست، فئة إلكا 4 وفئة إلكا 6، بالإضافة لعدد من الفئات الفرعية لكل فئة، وفي فئة الأبتيمست ناشئين حقق المركز الأول خليفة أحمد الرميثي، وتمكنت أجاتا ليلا من إحراز المركز الأول في فئة أوبتيمست فتيات، وعبر الأوبتيمست العمومي حل في المركز الأول مايد العلي، وجاء ثانياً سيف الزعابي وثالثاً سيمون هرتسوف.

وتفوق في فئة إلكا4 بإحراز المركز الأول محمد الزعابي، وحل ثانياً ماجد المرزوقي، وثالثاً محمد مروان.

وحلت عن فئة الفتيات أولاً كامليا القبيسي، فيما فاز بفئة الناشئين محمد مروان، وفي فئة إلكا 6 تألق محمد عبد الكريم وثانياً حارث العلي وثالثاً عثمان عبد الكريم، وسجلت المنافسات التي تقام لمتسابقي الأكاديمية تفوقاً فنياً كبيراً استمر طوال مراحل السباق وفئاته المختلفة، لا سيما وأنها تأتي كي تكون الجولة الأولى ضمن خمس جولات كاملة ستقام خلال هذا الموسم.

من جهته، أكد خليفة السويدي مشرف السباق، أن البطولة في ثوبها الحالي تحقق أهدافاً عديدة على المستوى الرياضي البحري للمشاركين، وتعطيهم فرصة التحضير للبطولات المحلية والدولية لاحقاً، خاصة مع التدريبات والتمارين المكثفة التي يتلقاها المشاركون في البطولة من الأكاديمية والخبرات المتراكمة مع الوقت، وقال: نحضر المتسابقين والأبطال بشكل مثالي من أجل المشاركات الدولية لاحقاً وتساهم في الحفاظ على مستوياتهم الفنية واللياقة البدنية عالية طيلة الوقت، وأضاف السويدي: الأجواء كانت مثالية من أجل إقامة المنافسة، وتابعنا من خلال السباقات تفوقاً للمشاركين ومحاولة الوصول لأفضل النتائج.

وثمن خليفة السويدي الأداء العالي والمستوى الذي قدمه المتسابقون في البطولة، مؤكداً أن ارتفاع العدد إلى خمس جولات يعطي المشاركين فرصة من أجل تطوير مهارتهم ولياقتهم للأفضل مع مرور الوقت، وقال: ننتظر من هذه البطولة نتائج كبيرة مع الوقت وعائداً فنياً مهماً على المتسابقين، من أجل تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم بالاحتكاك في أجواء مشابهة للبطولات والتحديات الكبيرة.