كوزمين ينقذ «الملك» في «استراحة العميد»!

علي معالي (الشارقة)

أنفذ كوزمين مدرب الشارقة، فريقه بين شوطي مباراته أمام النصر، حيث انهار فريق الشارقة بعد حالة طرد عادل الحوسني حارس المرمى، وتسجيل النصر لهدفه الأول في الدقيقة 30، حيث شعر كوزمين بحالة الإحباط والانهيار في صفوف فريقه، وتمنى أن ينتهي الشوط الأول بهذا الهدف لحين شحن لاعبيه بين الشوطين، وهو ما حدث بالفعل، وتغير أداء الشارقة تماماً باللاعبين الـ 10 وحقق التعادل في وقت صعب، بل وكان في مقدوره تحقيق الفوز.

واعترف كوزمين بحالة الانهيار النفسي التي أصابت اللاعبين وقال: لم تعجبني حالة الاستسلام للاعبي فريقي بعد الطرد وهدف المنافس، لذلك كان لا بد من الكلام كثيراً بين الشوطين لتحفيز اللاعبين وعدم الانهيار، وهو ما حدث من صحوة جعلتنا نقدم 45 دقيقة جيدة تعادلنا وكدنا أن نحقق الفوز.

وأضاف: لم أكن أتمنى التعادل، بل الفوز، لكن ما حدث من أمور خارجة عن الإرادة تجعلني مقتنع بما آلت إليه النتيجة النهائية.

وخرج عادل الحوسني ليوجه الاعتذار للجماهير على ما حدث منه، وقال: أتحمل مسؤولية ما حدث، ولم أكن أقصد لمس الكرة بيدي، لكنها أمور واردة في عالم كرة القدم.

ووصف الإسباني باكو ألكاسير المباراة بأنها جاءت معقدة، وقال: قاتلنا حتى النهاية في مباراة معقدة وعلينا أن نستمر في تقديم الأفضل والصعود للأعلى.

وللمرة الأولى يخسر فريق الشارقة نقطتين في ختام مباريات الدور الأول منذ 5 مواسم سابقة، حيث استطاع الفريق في موسم 2017- 2018، أن يهزم الظفرة بثنائية نظيفة، وفي موسمه الذهبي 2018- 2019، استطاع أن يهزم فريق الإمارات برباعية، وفي الموسم التالي هزم شباب الأهلي 3- 2، وفي موسم 2020-2021 هزم اتحاد كلباء بهدف نظيف، وفي الموسم الماضي تفوق على العين بثنائية نظيفة، وفي الموسم الحالي لم يفلح الفريق في تكرار الانتصار في الجولة الـ 13 ليفقد «الملك» نقطتين غاليتين في توقيت مهم.