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«الإمبراطور» يعود للمنافسة بـ «الثابتة» و«الوهمي»!

«الإمبراطور» يعود للمنافسة بـ «الثابتة» و«الوهمي»!
23 يناير 2023 12:00

مراد المصري (دبي)
عاد الوصل مرة أخرى إلى درب المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تحقيق فوز ثمين على خورفكان بثلاثية نظيفة ليلة أمس، في مباراة ترجم خلالها «الإمبراطور» أهم أسلحته الفنية من أجل انتزاع النقاط الثلاث، وهي الكرات الثابتة التي سجل منها مرتين بنفس اللاعب المغربي سفيان بوفتيني، حيث يعتبر الفريق الأكثر تسجيلاً من الكرات الثابتة بعد انتصاف الموسم بـ 15 هدفاً.
كما نجح الوصل بأسلوب المهاجم الوهمي من خلال تحركات الثنائي البرازيلي جابريل دي سوزا، والأرجنتيني توماس شانكالاي، حيث سجل البرازيلي هدفاً شخصياً ثالثاً هذا الموسم، ليؤكد أنه نظام يمنح الفريق القدرة على التحكم بإيقاع اللعب بشكل أكبر، وظهر أن «الفهود» عرف كيف يتجاوز رحيل مهاجمه جيلبرتو أوليفيرا بعد أقل من 48 ساعة فقط على رحيله إلى كروزيرو البرازيلي.
وكان هذا اللقاء الثاني فقط الذي يخرج فيها الوصل بشباك نظيفة في ملعب «زعبيل»، هذا الموسم، بعد الفوز على الظفرة برباعية نظيفة، في الأسبوع الخامس، حيث كان يعاني دائماً على أرضه مطلع الموسم، قبل أن يبدأ بحصد النتائج الإيجابية، ويجمع 12 نقطة أمام جماهيره، مقابل 13 نقطة خارج قواعده، ليكون مجموعه 25 نقطة، وهي أفضل حصيلة بعد نهاية الدور الأول منذ نحو 5 سنوات يقوده إليها المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، عندما حقق وقتها 28 نقطة بقيادة مدرب أرجنتيني آخر، هو ردولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الحالي.

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