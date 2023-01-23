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شرطة أبوظبي تحصد ذهبية وفضية القوس والسهم لأصحاب الهمم

شرطة أبوظبي تحصد ذهبية وفضية القوس والسهم لأصحاب الهمم
23 يناير 2023 11:13

أبوظبي (الاتحاد)
حصد منتخب شرطة أبوظبي لأصحاب الهمم ميداليتين: ذهبية وفضية، في دوري الإمارات للقوس والسهم لأصحاب الهمم، والذي نظمه اتحاد القوس والسهم، بإشراف من اتحاد أصحاب الهمم، وذلك بمنطقة المدام في إمارة الشارقة.
وحصل اللاعب عبيد الكعبي على المركز الأول والميدالية الذهبية «فئة الرجال» لمسافة 50 م بالقوس الأولمبي، وحاز عبدالله الجنيبي المركز الثاني والميدالية الفضية «فئة الرجال» لمسافة 50 م للقوس الأولمبي.
وشهدت البطولة تنافساً كبيراً من أندية ومراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات، وشاركت شرطة أبوظبي بعدد 3 من منتسبيها (لاعبان - ولاعبة واحدة).
وأشاد العميد عصام عبدالله آل علي بالمستويات المتميزة التي حققها منتخب شرطة أبوظبي لأصحاب الهمم في ثاني مشاركة له بعد تشكيله الجديد، ما يبشر بتحقيق المزيد من النتائج المتألقة في مشاركاته المقبلة محلياً أو إقليمياً أو دولياً.
وثمن دعم ومتابعة القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بتذليل الصعوبات كافة، ودعم الفريق وتحفيزه للتميز الرياضي، وتعزيز المهارات والقدرات الرياضية لأصحاب الهمم، وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية، تعزيزاً للدمج الاجتماعي لأصحاب الهمم، وتمكنهم من تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف المجالات الرياضية، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية.

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