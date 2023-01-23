5 شخصيات إماراتية تنضم إلى لجان «دولي الشطرنج»

دبي (الاتحاد)

نالت 5 شخصيات إماراتية، ثقة الاتحاد الدولي للشطرنج باختيارهم ضمن اللجان العامة بالاتحاد، حيث تم اختيار سلطان علي الطاهر مستشاراً باللجنة الفنية ومهدي عبدالرحيم مستشاراً للجنة الحكام وسعود المرزوقي عضواً بلجنة الفعاليات والأحداث وعمر نعمان عضواً بلجنة الرياضيين والدكتور محمد الطاهر عضواً باللجنة الطبية.

وتمثل هذه النخبة امتداد للكوادر الإماراتية في لعبة الأذكياء، حيث يشغل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي، وهشام الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي وجمال المدفع أمين عام الاتحاد العربي.

وأعرب تريم مطر تريم رئيس الاتحاد عن سعادته بهذه المناصب الدولية الجديدة التي تؤكد ثقة الاتحاد الدولي في الكوادر الإماراتية، وقال: مجلس إدارة الاتحاد وضع من ضمن أهدافه التواجد في المناصب الخارجية بما يتواكب مع هدف واستراتيجية الهيئة العامة للرياضة التي دائماً ما تدعم التواجد في المناصب الخارجية وتحث الاتحادات على الدخول في عضوية ولجان الاتحادات القارية والعربية والدولية، وهو ما يصب في مصلحة رياضة الإمارات.

وأكد رئيس اتحاد الشطرنج أن الإمارات باتت ذات ثقل دولي كبير، ليس فقط على مستوى الكوادر والمناصب الإدارية بل أيضاً على مستوى الدور الذي تقوم به في اللعبة، حيث تتصدر الإمارات المشهد في استضافة مقري الاتحادين الآسيوي والعربي بجانب التواجد القوي في هذه الاتحادات بالإضافة على استضافة الأحداث العالمية وأيضاً على مستوى العلاقات والتعاون مع الاتحادات القارية والإقليمية.

ونوه تريم مطر تريم إلى أن تولي هذه المناصب سيكون له مردود كبير على مستوى الرقعة الشطرنجية الإماراتية كون هذه الكوادر تكتسب خبرات دولية كبيرة بالإضافة إلى تقديم الدعم للاتحاد والأندية في استضافة البطولات والمنصب الدولي هو انجاز بكل المقاييس لا يقل عن الفوز بميدالية.