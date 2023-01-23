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الرياضي

الريال يلاحق البارسا كروياً

الريال يلاحق البارسا كروياً
23 يناير 2023 10:00

مدريد (رويترز)

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فاز ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، 2-صفر في مباراة صعبة على ملعب أتليتيك بيلباو، ليضمن استمراره في المنافسة عن اللقب مع برشلونة المتصدر.
وارتفع رصيد برشلونة إلى 44 نقطة في الترتيب بعد فوزه 1-صفر على خيتافي. ويتقدم بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، وست عن صاحب المركز الثالث ريال سوسيداد، بينما يحتل بيلباو المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
وحسم ريال مدريد، الذي خسر أمام فياريال في آخر مبارياته بالدوري، النقاط بفضل هدف في الشوط الأول من كريم بنزيمة وآخر عبر توني كروس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبعدما فاز بصعوبة وحول تأخره أمام فياريال أيضاً إلى انتصار 3-2 في كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي، قرر المدرب كارلو أنشيلوتي إراحة المخضرمين لوكا مودريتش وكروس ومنح الفرصة للاعب الوسط داني سيبايوس الذي لعب دوراً فعالاً في انتصار فريقه.
وإلى جانب الشاب إدواردو كامافينجا، الذي قدم مباراة رائعة، بدأ سيبايوس الهجمة التي أنهاها بنزيمة في الشباك بشكل رائع.
وفي الدقيقة 23 مرر سيبايوس الكرة إلى فيدريكو فالفيردي في الناحية اليمنى، ليرسل تمريرة عرضية إلى ماركو أسينسيو ليلعبها بضربة رأس عالية، سقطت في طريق بنزيمة، ليطلق المهاجم الفرنسي تسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى للمرمى.
وصنع نيكو وليامز جناح أتليتيك كافة أنواع المشاكل لدفاع ريال مدريد، الذي ظل صارماً ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري.
وقال أنشيلوتي لمنصة داوزن: "اليوم كان من الواضح أن فريقنا عاد للدفاع بشكل جيد. كنا نلعب بصلابة وتماسك كما اعتدنا أن نكون ومن المهم لنا الحفاظ على نفس العقلية والنهج للمضي قدما.
"سيبايوس لعب بشكل جيد للغاية طوال المباراة، وأظهر شخصيته بالكرة وتمركز جيداً من دون كرة. لم يلعب كثيرا لكنها لحظة من الموسم نريد فيها من الجميع أن يظهر ويؤدي كما يفعل هو".
وأهدر أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفالفيردي عدة فرص جيد،ة لتعزيز تقدم ريال مدريد في الشوط الثاني.
وأهدر وليامز فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة 69، عندما ارتكب دفاع ريال مدريد عدة أخطاء ليهديه الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه أخطأ المرمى بتسديدة سيئة والمرمى بدون حارسه.
وألغى الحكم هدفاً لشقيقه إيناكي وليامز بعدها بدقائق بداعي التسلل في بداية الهجمة، مما أثار غضب لاعبي والجهاز الفني لأتليتيك.
وبعدما أهدر كل من أتليتيك وريال مدريد العديد من الفرص للتسجيل، عزز الضيوف تقدمهم في الدقيقة 91، عندما مرر رودريجو الكرة للبديل كروس، الذي أطلق تسديدة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء نحو القائم الأيسر. 

ريال مدريد
بنزيمة
توني كروس
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