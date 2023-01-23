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يوفنتوس يقتنص أول نقطة بعد الخصم

يوفنتوس يقتنص أول نقطة بعد الخصم
23 يناير 2023 09:30

روما (د ب أ)
تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا 3/3، بالمرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز روما على سبيزيا 2 / صفر، وأودينيزي على سامبدوريا 1 / صفر، وتعادل مونزا مع ساسولو 1/1.
وسجل أهداف يوفنتوس أنخيل دي ماريا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وأركاديوز ميليك في الدقيقة 34 ودانيلو في الدقيقة 65، فيما سجل أهداف أتالانتا أديمولا لوكمان (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و53 وجواكيم مايهلي في الدقيقة 46.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس. 

يذكر أن يوفنتوس كان قد تم خصم 15 نقطة من رصيده مؤخراً، بسبب مخالفات وهو ما أدى لتراجعه في جدول الترتيب. 

وفي المباراة الثانية، فاز فريق روما على مضيفه سبيزيا 2 / صفر. 

وسجل هدفي روما ستيفان الشعراوي وتامي أبراهام في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و49.
ورفع روما رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سبيزيا عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر. 

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وفي المباراة الثالثة، خطف أودينيزي فوزاً مثيراً من ملعب مضيفه سامبدوريا 1 /صفر. ويدين أودينيزي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه النيجيري كينجسلي إهيزيبو، الذي خطف هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية. 

الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى 28 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد سامبدوريا عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير. 

وفي المباراة الرابعة، تعادل مونزا مع ساسولو 1/1، وتقدم ساسولو بهدف سجله جيان ماركو فيراري في الدقيقة 13، وتعادل مونزا عن طريق جيانلوكا كابراري في الدقيقة 60.
ورفع مونزا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع ساسولو رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر.

يوفنتوس
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