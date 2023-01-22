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الرياضي

بمشاركة رونالدو.. النصر يستعيد القمة السعودية

بمشاركة رونالدو.. النصر يستعيد القمة السعودية
23 يناير 2023 00:22

الرياض(د ب أ)
شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة له مع فريق النصر السعودي لكرة القدم، والتي شهدت فوز الفريق الملقب بـ"العالمي" على الاتفاق 1 / صفر، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين. 

وسجل هدف اللقاء الوحيد أندرسون تاليسكا في الدقيقة 31 من المباراة، ليرفع النصر رصيده إلى 33 نقطة ليستعيد صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر. 

كان النصر أعلن تعاقده مع رونالدو يوم 30 ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعدما قام اللاعب البرتغالي بفسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.
ورغم أن النصر خاض مباراتين رسميتين خلال شهر يناير الجاري، إلا أن رونالدو لم يشارك خلالهما بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. 

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ومع ذلك شارك رونالدو في المباراة الودية التي جمعت بين نجوم الهلال والنصر ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت الخميس الماضي في كأس موسم الرياض، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 5 / 4، في مباراة شهدت تسجيل رونالدو لهدفين. وفي مباراة أخرى، فاز فريق الهلال على أبها 2 / 1.
وتقدم الهلال بهدف سجله يانج هيون سوو في الدقيقة 21، وتعادل أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 29 قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز للهلال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء. 

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.

رونالدو
النصر السعودي
الهلال السعودي
مانشستر يونايتد
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