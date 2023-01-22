«الملك».. لقب الشتاء «في خطر»!

دبي (الاتحاد)

منع النصر منافسه الشارقة من حسم لقب «بطل الشتاء»، بعدما فرض «العميد» التعادل على «الملك» 1-1 في الإمارة الباسمة، في اليوم الأول لجولة ختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، ليتأجل حسم بطل نصف الدوري إلى مباراة عجمان مع شباب الأهلي اليوم، وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين أمام «الفرسان»، ورفع النصر رصيده إلى النقطة 8 في المركز 12، لتستمر أزمة «العميد» في صراع الهبوط.

في الدقيقة 30 وضع عادل تاعرابت لاعب النصر بصمته بانطلاقة مميزة من الناحية اليمنى، وتعمق في دفاعات «الملك» ليضع كرة تلمس محمد عبدالباسط وتمر من بين قدمي درويش محمد معلناً تقدم «العميد»، وسط تراجع كبير وتأثر من «الملك» لحالة النقص العددي بعد طرد الحوسني حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني ضغط «الملك» للتعويض من خلال الكرات العرضية لخلخلة دفاعات النصر، وكان تمركز لاعبي «العميد» جيداً في أرض الملعب، وحاول النصر استغلال المساحات في الملعب وخطف هجمات سريعة، وفي الدقيقة 79 سجل كايو لوكاس هدف التعادل من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق.

وحقق العين فوزاً صعباً على البطائح 3-2، ليعود «الزعيم» بانتصار ثمين على حساب مضيفه بعد مباراة مثيرة شهدت تقدم العين بهدفين ثم تعديل البطائح، قبل أن يحسم لابا اللقاء برأسية مباغتة أنهت المواجهة لصالح العين، الذي لعب 45 دقيقة كاملة بـ10 لاعبين بعد طرد إيريك.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد رصيد البطائح عند 13 نقطة.

سجل للعين لابا كودجو في الدقيقتين 27 و87 ويارمولينكو في الدقيقة 35، بينما سجل هدفي البطائح، كوامي مدافع العين (هدف عكسي في مرماه) ولورنسي دو بالدقيقة 81.

واستعاد الوصل نغمة الفوز بالتفوق على خورفكان 3-0، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثالث مؤقتاً، ويبقى «النسور» برصيد 15 نقطة بالمركز العاشر.

ويدين الوصل بالفوز لتألق مدافعه المغربي سفيان بوفتيني، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 10 و23، وأضاف جابريل دي سوزا الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وقاد المهاجم أحمد عامر النقبي، اتحاد كلباء لفوز تاريخي أول في عصر الاحتراف على حساب الجزيرة 2-1 بعد أن سجل الثنائية بالدقيقة الثامنة والدقيقة 88، فيما سجل علي مبخوت هدف الجزيرة بالدقيقة 41، ليرفع «النمور» رصيده للنقطة 20، ويتجمد رصيد «فخر أبوظبي» عند النقطة 23.

تقدم «النمور» عن طريق هدافه أحمد عامر، بعد أن أودع الكرة الشباك ببراعة مسجلاً هدفه السادس في المسابقة بالدقيقة السادسة من زمن اللقاء، وأدرك الهداف علي مبخوت التعادل للجزيرة في الدقيقة 41 من ضربة جزاء ليرفع عدد أهدافه إلى 14 في صدارة هدافي الدوري، وعاد المهاجم أحمد عامر للتسجيل برأسية متقنة بالدقيقة 88، ليمنح اتحاد كلباء نقاط المباراة المهمة.