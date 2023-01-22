الإثنين 23 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دولية» كرة الصالات للصم تنطلق اليوم

«دولية» كرة الصالات للصم تنطلق اليوم
23 يناير 2023 01:39

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
انطلاق مسابقة المحالب
صراع «القمة» و«الوسط» و«القاع» يشعل ختام «الدور الأول»

برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تنطلق اليوم، منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتستمر حتى 27 يناير الجاري على ملاعب أدنوك بمدينة الظنة في منطقة الظفرة.
ويشارك في البطولة 4 أندية رياضية عربية وأجنبية، تمثل نادي الصم في الرياض ونادي الصم بمصر وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة في المغرب ونادي «جي إس في» بدوسلدورف الألمانية، بالإضافة إلى نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ونادي العين لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.
وأشاد ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لهذه البطولة ولكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في المنطقة.
ورحب بكافة الفرق المشاركة، مؤكداً جاهزية واستعداد منطقة الظفرة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة، لاسيما المتعلقة بأصحاب الهمم.
وتوجه وكيل الديوان بالشكر للجنة المنظمة للبطولة على حسن الإعداد والترتيب، ولكافة الجهات الحكومية والرعاة الذين أسهموا في دعم البطولة، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها وتميزها.
من جانبه، قال عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه البطولة تأتي ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي تجاه أصحاب الهمم والهادفة إلى تمكينهم وتوظيف إمكانياتهم، وحشد قدراتهم وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي والدولة في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية.
وأشار الأمين العام إلى أن البطولة تأتي كذلك ضمن عدد من مبادرات المؤسسة لهذا العام، وانسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة في دعم وتمكين هذه الفئة، وإسهاماً منها في تعزيز مكانة الدولة عالمياً.
وأشاد الحميدان برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لهذه البطولة، وتمنى لكافة المشاركين فيها التوفيق والنجاح.

الظفرة
كرة الصالات
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أرشيفية
الإمارات
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
اليوم 16:00
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
الرياضي
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
اليوم 16:00
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
عربي ودولي
روسيا تأمر بطرد سفير إستونيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©