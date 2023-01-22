«دولية» كرة الصالات للصم تنطلق اليوم

أبوظبي (وام)

برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تنطلق اليوم، منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتستمر حتى 27 يناير الجاري على ملاعب أدنوك بمدينة الظنة في منطقة الظفرة.

ويشارك في البطولة 4 أندية رياضية عربية وأجنبية، تمثل نادي الصم في الرياض ونادي الصم بمصر وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة في المغرب ونادي «جي إس في» بدوسلدورف الألمانية، بالإضافة إلى نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ونادي العين لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

وأشاد ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لهذه البطولة ولكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في المنطقة.

ورحب بكافة الفرق المشاركة، مؤكداً جاهزية واستعداد منطقة الظفرة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة، لاسيما المتعلقة بأصحاب الهمم.

وتوجه وكيل الديوان بالشكر للجنة المنظمة للبطولة على حسن الإعداد والترتيب، ولكافة الجهات الحكومية والرعاة الذين أسهموا في دعم البطولة، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها وتميزها.

من جانبه، قال عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه البطولة تأتي ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي تجاه أصحاب الهمم والهادفة إلى تمكينهم وتوظيف إمكانياتهم، وحشد قدراتهم وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي والدولة في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وأشار الأمين العام إلى أن البطولة تأتي كذلك ضمن عدد من مبادرات المؤسسة لهذا العام، وانسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة في دعم وتمكين هذه الفئة، وإسهاماً منها في تعزيز مكانة الدولة عالمياً.

وأشاد الحميدان برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لهذه البطولة، وتمنى لكافة المشاركين فيها التوفيق والنجاح.