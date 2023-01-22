«الظبي» و«الوسمي» يخطفان ناموس الإيذاع في المرموم

دبي (الاتحاد)

سجلت تحديات هجن أبناء القبائل في سن الإيذاع ضمن سباق الديوان العاشر، والذي يقام بميدان المرموم بإشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، نجاحاً كبيراً، حيث تنافست الشعارات المختلفة على مدار 20 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات بمشاركة 331 مطية.

وفازت «الظبي» بشعار عبدالله سالم محمد مشلش العامري بناموس الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات، بعد أن سجلت توقيتاً قدره 9:13:1 دقيقة. وحسمت «تغاريد» لسعيد منانه غدير تحدي ناموس الإيذاع الأبكار المهجنات في الشوط الثاني بزمن بلغ 9:17:7 دقيقة.

وحصد «الوسمي» لسعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي قمة الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات، بوصوله لخط النهاية خلال 9:20:3 دقيقة.

وتألق «جبر» لمالكه سعيد حمد سلطان المنصوري في رابع الأشواط للإيذاع الجعدان المهجنات، بتواجده في المركز الأول بتوقيت 9:08:6 دقيقة. وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «منصورة» لحمد خويتم بخيت العامري، التي حازت على صدارة الشوط الرابع عشر للإيذاع الأبكار المهجنات للإنتاج بتوقيت بلغ 9:07:3 دقيقة.