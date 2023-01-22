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أبوظبي يواجه غنتوت في كأس سلطان بن زايد للبولو

أبوظبي يواجه غنتوت في كأس سلطان بن زايد للبولو
23 يناير 2023 01:39

غنتوت (الاتحاد)

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تنطلق اليوم، بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثالثة، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي تشهد مشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين.
وتنطلق المنافسات بمباراتين في المجموعة الأولى، حيث يلتقي أنكورا وأنينجسلي بارك، وفي المباراة الثانية يلتقي أبوظبي وغنتوت في ديربي بولو أبوظبي، على أن تنطلق مباريات المجموعة الثانية بعد غدٍ الأربعاء بلقاء بنسالي مع لامار وبن دري بولو مع ساريسا بولو.
كانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة قد اجتمعت برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت، حيث تم اعتماد قائمة أسماء الفرق المشاركة وملاعب المباريات وبرنامج الحفل الختامي للبطولة، المقرر يوم الأحد 5 فبراير المقبل، وفقاً للائحة البطولة، بعد أن تم توزيع الفرق على مجموعتين ويتأهل للدور نصف النهائي الأول والثاني من كل مجموعة، على أن يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية وأول الثانية مع ثاني الأول، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
كما اعتمدت اللجنة المنظمة للبطولة برنامج الحفل الختامي مع فتح الأبواب للجمهور، وبدء الفعاليات الترفيهية والتراثية، والعروض المخصصة بمنطقة ألعاب الأطفال، ثم عرض القفز الحر بالمظلات، فيما يعزف النشيد الوطني قبل انطلاقة المباراة النهائية ويعقبها التتويج والسحب على الجوائز الخاصة بالجمهور.

كأس سلطان بن زايد للبولو
أبوظبي
غنتوت
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