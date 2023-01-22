صراع «القمة» و«الوسط» و«القاع» يشعل ختام «الدور الأول»

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين المنافسة المحتدمة في «قاع الترتيب» والصراع على «القمة» وتحسين المراكز في «الوسط»، يسدل الستار اليوم على الدور الأول لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة ثلاث مباريات في ختام «الجولة الـ13»، حيث يستضيف الظفرة، فريق دبا على ستاد حمدان بن زايد، ويلعب شباب الأهلي في ضيافة عجمان على ستاد راشد بن سعيد، ويستقبل ملعب «السماوي» مباراة بني ياس أمام جاره الوحدة.

ويرفع فريقا الظفرة ودبا شعار «فض الاشتباك» على النقاط الأربع أملاً في الهروب من «قاع الترتيب»، بعدما عمد الفريقان إلى إجراء تعديلات واسعة على قائمة اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية، وزاد «النواخذة» بإجراء تغيير ثالث على رأس الجهاز الفني للفريق بالتعاقد مع الوطني حسن العبدولي بديلاً للفرنسي جريجوري المقال بنهاية «الجولة 12».

ويتشابه موقف الفريقين في جدول الترتيب قبل مباراة الليلة، بتكبد الخسارة في 10 مباريات، مقابل التعادل في مباراة، وفوز وحيد لكل فريق، وفي الوقت الذي يعد فيه دفاع الظفرة الأضعف في الدوري برصيد 36 هدفاً ولجت شباكه، يعد هجوم «النواخذة» الأضعف في الدوري برصيد 5 أهداف فقط.

وبعيداً عن صراع «المركز الأخير»، تشعل المنافسة على «المقدمة» مواجهة عجمان «الثالث» برصيد 23 نقطة، أمام ضيفه شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 25 نقطة، والتي يبحث فيها «البرتقالي» عن سجل تاريخي بتحقيق فوز رابع على التوالي للمرة الأولى في سجل مشاركاته في دوري المحترفين.

ولن تكون مهمة «أصحاب الأرض» سهلة أمام «الفرسان» الذي يتسلح بأفضلية شبه مطلقة في المواجهات أمام «البرتقالي» برصيد 14 انتصاراً، مقابل التعادل في 5 مباريات، وفوز وحيد لعجمان بنتيجة 2-1 على ستاد راشد موسم 2017- 2018، علماً بأن شباب الأهلي لم يخسر مطلقاً أمام عجمان في آخر 6 مواجهات في الدوري بالفوز في 3 والتعادل في مثلها.

وتسدِل مباراة «الديربي» المرتقبة بين بني ياس وضيفه الوحدة على ملعب الأول، الستار على الدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يدخل «السماوي» المواجهة وفي جعبته 15 نقطة في المركز التاسع، مقابل 23 لضيفه «العنابي» الرابع والمنافس بقوة على مقاعد الصدارة.

ويشعل التفوق في «ديربيات العاصمة» مواجهة الغريمين في مباراة اليوم، بعدما حافظ «السماوي» على سجله خالياً من الخسارة في آخر 5 مباريات ديربي بالدوري بالفوز في مباراتين والتعادل في 3، في الوقت الذي سجل فيه «العنابي» العلامة الكاملة بالانتصار في آخر 5 مباريات لديربيات أبوظبي.

ويعتمد الفريقان على «قوة السامبا» في خط الهجوم حيث يتصدر رافايل الياس قائمة هدافي «السماوي» برصيد 4 أهداف، مقابل 9 لمواطنه جواو بيدرو مهاجم «العنابي» ولاعب الوحدة السابق، ويتشابه الثنائي البرازيلي في ارتداء القميص رقم 9.