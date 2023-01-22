«دوري 21» يصل إلى «نصف المشوار»

دبي (الاتحاد)

تعود الحياة إلى ملاعب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، مع انطلاق مباريات الجولة الـ13 والأخيرة في الدور الأول، والتي تشهد في يومها الأول مساء اليوم، مواجهات الجزيرة واتحاد كلباء، خورفكان والوصل، النصر والشارقة، العين والبطائح، وتختتم غداً الثلاثاء بمباريات الوحدة وبني ياس، دبا والظفرة، شباب الأهلي وعجمان.

وتوقفت منافسة «دوري تحت 21» بالتزامن مع «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية الجولة الـ12 في 26 ديسمبر الماضي، والتي شهدت حسم شباب الأهلي «المتصدر» للقب بطل الشتاء قبل جولة على ختام الدور الأول بوصوله إلى 29 نقطة، مقابل 23 لدبا «الوصيف»، فيما حل الشارقة ثالثاً برصيد 22 نقطة، والجزيرة في المركز الرابع بـ21 بفارق المواجهات أمام العين «الخامس».

وتبدو الفرصة مواتية أمام «فخر أبوظبي» للمنافسة عل مقعد «الوصافة»، حينما يستقبل ضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، فيما ينشد الشارقة المركز ذاته في مباراته أمام مضيفه النصر «الثامن» برصيد 17 نقطة.

وتصطدم طموحات العين في العودة إلى قائمة رباعي المقدمة بالمواجهة أمام ضيفه البطائح صاحب المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، ويلتقي في المواجهة الرابعة خورفكان والوصل بهدف «فض الاشتباك» على النقاط بعدما تساويا برصيد 13 نقطة لكل فريق.