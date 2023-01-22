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الزمالك يعيد ترتيب «البيت الأبيض»

الزمالك يعيد ترتيب «البيت الأبيض»
22 يناير 2023 22:44

القاهرة (د ب أ)
تقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، باعتذار لجماهير النادي بعد خسارة الفريق القاسية أمام غريمه التقليدي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

وتعرض الزمالك لخسارة موجعة صفر / 3 أمام الأهلي أمس السبت، في قمة مباريات المرحلة الـ14 للمسابقة، ليتراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب البطولة، التي توج بها في الموسمين الماضيين، برصيد 26 نقطة في المركز الخامس، بفارق 8 نقاط خلف الفريق الأحمر "المتصدر". 

وقال مرتضي منصور في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "جماهير الزمالك حزينة ولكننا لا نتدخل في عمل المدير الفني، ولا نفرض عليه رأياً، فيما يخص مشاركة أي لاعب من عدمه".
وأضاف أن مجلس الإدارة رفض بالإجماع استقالة أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي، وأوضح أن المجلس اتخذ قرارات مهمة وسيتم الإعلان عن بعضها، عقب مباراة فاركو في المرحلة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
وتابع: "تم التصويت على مصير المدير الفني جوسفالدو فيريرا وسيتم إعلان القرار عقب مباراة فاركو، في ظل ارتباط الفريق بمباراة بعد غد أمام غزل المحلة وبعدها مباراة فيوتشر". 

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وأشار رئيس الزمالك إلى أن البرتغالي فيريرا، هو من طلب التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا والسنغالي إبراهيما نداي. 

وتابع: "سامسون سجل 28 هدفاً مع ناديه قبل الانضمام للأبيض، ونداي تعرض لإصابة ولكن المدير الفني رفض الاعتماد عليه بعد عودته للتدريبات".
يشار إلى أن الزمالك مازال يبحث عن تحقيق انتصاره الأول في عام 2023، بعدما تعادل في لقاءين وخسر مثلهما ببطولة الدوري، بالإضافة لخروجه من الدور قبل النهائي ببطولة كأس مصر، التي كان يحمل لقبها، بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

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