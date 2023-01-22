أرسنال يعزز صدارة «البريميرليج» من بوابة يونايتد

لندن(د ب أ)

عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مانشستر يونايتد 3 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 3 / صفر وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد سلبياً.

وسجل أهداف أرسنال إدوارد نيكيتاه (هدفين) في الدقيقتين 24 والأخيرة من المباراة وبوكايو ساكا في الدقيقة 53، فيما سجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز في الدقيقتين 17 و59.

ورفع أرسنال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون 3 / صفر.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 40 و50 من ركلة جزاء، و.55 ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز السابع عشر. وفي المباراة الثالثة، تعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد سلبيا. ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع برينتفورد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن.