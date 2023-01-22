أزارينكا تعود إلى «الثمانية» بعد 7 سنوات

ملبورن (رويترز)

تأهلت فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة بعد غياب سبع سنوات، حيث تفوقت 4-6 و6-1 و6-4 على الصينية تشو لين اليوم الأحد.

وانتهت المباراة في الساعات الأولى من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي في ملبورن.

وبدأت أزارينكا، الفائزة باللقب مرتين في ملبورن، بشكل متواضع وخسرت المجموعة الافتتاحية، لكنها تعافت وأدركت التعادل لتصل إلى مجموعة فاصلة في مباراة الدور الرابع.

وكان التكافؤ سيد الموقف في المجموعة الثالثة، وامتلكت أزارينكا ضربات الإرسال بعد التقدم 5-4، قبل أن تنتفض بعد التأخر 40-14 وتحسم الفوز بضربة خلفية.

وستلعب أزارينكا "33 عاماً" مع الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.

وقالت أزارينكا المصنفة 24 في ملعب رود ليفر الممتلئ بالمشجعين: "أشعر بارتياح تام. لقد كنت مضغوطة جداً، وفقدت الكثير من الزخم، وشهدت المباراة كل شيء".

وأضافت: "أنا سعيدة بالتأقلم مع كل شيء واستغلال الفرص والنجاح. خضت بعض المباريات المتقاربة هذا العام والتي لم تكن في صالحي، لذا أنا فخورة جداً بنفسي".