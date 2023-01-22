الإثنين 23 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أزارينكا تعود إلى «الثمانية» بعد 7 سنوات

أزارينكا تعود إلى «الثمانية» بعد 7 سنوات
22 يناير 2023 20:50

ملبورن (رويترز)

أخبار ذات صلة
روبليف يبلغ ربع النهائي
ديوكوفيتش يواصل المشوار

تأهلت فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة بعد غياب سبع سنوات، حيث تفوقت 4-6 و6-1 و6-4 على الصينية تشو لين اليوم الأحد.
وانتهت المباراة في الساعات الأولى من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي في ملبورن.
وبدأت أزارينكا، الفائزة باللقب مرتين في ملبورن، بشكل متواضع وخسرت المجموعة الافتتاحية، لكنها تعافت وأدركت التعادل لتصل إلى مجموعة فاصلة في مباراة الدور الرابع.
وكان التكافؤ سيد الموقف في المجموعة الثالثة، وامتلكت أزارينكا ضربات الإرسال بعد التقدم 5-4، قبل أن تنتفض بعد التأخر 40-14 وتحسم الفوز بضربة خلفية.
وستلعب أزارينكا "33 عاماً" مع الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.
وقالت أزارينكا المصنفة 24 في ملعب رود ليفر الممتلئ بالمشجعين: "أشعر بارتياح تام. لقد كنت مضغوطة جداً، وفقدت الكثير من الزخم، وشهدت المباراة كل شيء".
وأضافت: "أنا سعيدة بالتأقلم مع كل شيء واستغلال الفرص والنجاح. خضت بعض المباريات المتقاربة هذا العام والتي لم تكن في صالحي، لذا أنا فخورة جداً بنفسي".

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
جيسيكا بيجولا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أرشيفية
الإمارات
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
اليوم 16:00
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
الرياضي
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
اليوم 16:00
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
عربي ودولي
روسيا تأمر بطرد سفير إستونيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©