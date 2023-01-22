«الشارقة للدفاع عن النفس» في صدارة «التحدي للجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)





حصد الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، في ختام منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في جامعة الإمارات بمدينة العين، وحل العين في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى بني ياس وعلى صعيد ترتيب الدول حلت دولة الإمارات في الصدارة، ومصر وصيفاً، وسوريا في المركز الثالث. وأقيمت اليوم الختامي وسط حضورٍ جماهيري كبير من جموع الأسر والعائلات، الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة لمؤازرة أبنائهم وحثهم على الفوز.حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، والدكتور أحمد مراد النائب المشارك لشؤون البحث العلمي لدى جامعة الإمارات، وأسماء سعيد عضو مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي العين، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والجهات الداعمة والشريكة. وفي تعليقه على نجاح المهرجان قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «حقق مهرجان التحدي نجاحاً كبيراً على جميع الأصعدة، خصوصاً أعداد المشاركين والأداء المميز الذي أظهروه، واحترافية التنظيم، والحضور الجماهيري اللافت للأسر والعائلات الذين ضاعفوا من قيمة الحدث». وتابع البطران: «الأداء الكبير الذي أظهره اللاعبون واللاعبات خلال المنافسات يدعونا إلى التفاؤل، بأن موسم الجوجيتسو هذا العام سيكون استثنائياً، وامتداداً لمسيرة النجاحات التي تحققت في الأعوام الماضية، وترجمة لجهود الاتحاد لتطوير رياضة الجوجيتسو بشكل متواصل». وأوضح سعادته أن هذه الفعاليات الناجحة والهادفة تأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في وضع البرامج والخطط التي تستثمر في المراحل السنية بدءًا من عمر الطفولة وإعدادها وتأهيلها، لتكون بمثابة المخزون الإستراتيجي للمنتخبات الوطنية، والضمانة لتألقها في مختلف المحافل والبطولات«. وتقدمت أسماء سعيد بالشكر والتقدير لفريق عمل اتحاد الجوجيتسو، لحرصه على تنظيم البطولات النوعية التي تعود بالكثير من المكاسب على أطفال وبراعم الجوجيتسو، وتنمي لديهم حب الرياضة والتعلق بها واحترافها. وقدمت التهنئة إلى لاعبي ولاعبات نادي العين على أدائهم المشرف في المنافسات، وقالت: هذه البطولة تمثل بداية موفقة لهم مع انطلاقة الموسم، لا سيما أننا نعقد عليهم آمالا عريضة لتحقيق الكثير من الإنجازات على الساحة المحلية، والالتحاق بالمنتخبات الوطنية ومساعدتها على تحقيق المزيد من النجاح مستقبلاً». بدوره أشاد عبد الله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة باتحاد الجوجيتسو، بالنجاح الكبير للمهرجان الذي يعد أول بطولات موسم الجوجيتسو الجديد، مشيداً بقوة المنافسات التي تضاهي أبرز بطولات المحترفين. وتقدم الزعابي بالشكر والتقدير لأسرة جامعة الإمارات التي وفرت كل الدعم لإرساء معايير جديدة في روعة التنظيم، مؤكداً دورها الكبير ومساهمتها في جهود الارتقاء برياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي«. وشهدت منافسات اليوم الثالث من المهرجان، التي تم تخصيصها لفئة الناشئين تألقاً كبيراً للاعبين واللاعبات الذين ألهبوا حماس الجماهير العريضة في المدرجات، وفي هذا الإطار، قالت فاطمة أحمد الشامسي»حزام أصفر«وزن 44 كجم من مدرسة الزايدية للبنات، والتي نجحت في الحصول على الميدالية الذهبية:»أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق المركز الأول في منافسات اليوم. المنافسة كانت قوية للغاية مع باقي اللاعبات ودعم العائلة والجمهور ساعدني على تجاوز أصعب المراحل في النزالات التي خضتها. أشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيمه لمثل هذه البطولات التي تفسح المجال أمامنا للتألق والإبداع. فيما أكدت اللاعبة روضة العامري من أكاديمية بالمز الرياضية «حزام رمادي»، والتي حققت فضية وزن 63 كجم: «ما حققته اليوم يعتبر إنجازاً طيباً رغم طموحي القوي في الحصول على المركز الأول، النزال النهائي كان صعباً أمام لاعبة برازيلية، وبذلت كل ما بوسعي لحسم نتيجته لصالحي، لكن الفوز والخسارة جزء من اللعبة وعلينا العمل بجد خلال الأيام القادمة ومعالجة نقاط الضعف، والأهم من ذلك هو الروح الرياضية واحترام المنافس». ويقول الروسي جيرمان كيسيليف لاعب نادي العين «حزام رمادي»، والذي حقق ذهبية وزن 85 كجم: «سعيد بهذا الإنجاز وأود أن أشكر اتحاد الجوجيتسو ونادي العين على إتاحة هذه الفرصة للاعبين الأجانب للمشاركة في هذه البطولات المتميزة».