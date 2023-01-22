نهيان بن زايد يتوج الفرنسي بيريز بلقب «أبوظبي للجولف»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفرنسي فيكتور بيريز بطلاً للنسخة الـ 18 من بطولة أبوظبي HSBC للجولف.

واختتمت البطولة التي أُقيمت على ملعب «ياس لينكس» مساء أمس، وسط حضور جماهيري غفير ومنافسة شرسة على اللقب.

وامتدت المنافسات على مدار 4 أيام، ضمن جولات «رولكس العالمية» وجولة «دي بي وورلد».

حضر مراسم تتويج البطل معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»، وعبد الفتاح شرف مدير عام المجموعة الرئيس التنفيذي رئيس الأعمال الدولية لبنك «HSBC» الإمارات، وسعيد محمد خوري ممثل «رولكس».

وحلق فيتكور بيريز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن نجح في إنهاء المنافسات والوصول للحفرة 18 برصيد 18 ضربة تحت المعدل، فيما حل ثانياً السويدي سبستيان سودربرج برصيد 17 ضربة تحت المعدل، وحل ثالثاً الأسترالي مين وو لي بالرصيد نفسه من الضربات تحت المعدل.

وشهد اليوم الختامي حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتفاعل الحضور مع مجريات البطولة بشكل حماسي للغاية، خاصة عندما وصل ثلاثي القمة إلى محطة النهاية والحفرة 18.

من جهته، أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بنجاحات بطولة أبوظبي «إتش أس بي سي» للجولف 2023، التي أُقيمت على ملعب «ياس لينكس» بجزيرة ياس في أبوظبي، خلال الفترة من 19 وحتى 22 يناير الجاري، وسط مشاركة كوكبة من نجوم اللعبة العالميين، ووجه سموه التهنئة إلى الفرنسي فيكتور لفوزه بلقب النسخة الـ 18 من البطولة العالمية المرموقة.

وقال سموه: «مرة أخرى تؤكد أبوظبي تفردها، كوجهة عالمية للرياضة والرياضيين، من خلال استضافتها البطولات العالمية الكبرى، وتنظيم الأحداث المميزة، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، ورؤيتها السديدة».

وأضاف سموه: «ساهمت البطولة أبوظبي، منذ انطلاقتها وعبر 18 نسخة سابقة، في نمو القطاع السياحي في أبوظبي، من خلال استقطابها آلاف الزوار».

وأكد سموه أن البنية التحتية في أبوظبي تعد أحد أسباب قدرتها على استقطاب مختلف الفعاليات الرياضية الأخرى، وعناصر مهمة، متمثلة في توافر الخدمات العالية الجودة، وعنصر الأمن، وقيم التسامح والتعايش والسلام على أرض الإمارات.

ومن جانبه، هنأ عارف العواني، الفرنسي فيكتور بيريز بعد فوزه بالبطولة، قائلاً: «مجدداً، تؤكد العاصمة أبوظبي ريادتها للمشهد الرياضي العالمي، بعد استضافة مميزة لبطولة (أبوظبي إتش أس بي سي) للجولف، ومشاركة نخبة من لاعبي الجولف العالميين، في أولى بطولات سلسلة رولكس العالمية، ضمن جولة (دي بي وورلد)».

وتقدم العواني بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات الراعية والشركاء واللجنة المحلية المنظمة، والمتطوعين، على جهودهم في نجاح البطولة التي تقام للمرة الـ 18، وللمرة الثانية على ملعب «ياس لينكس» الرائع في جزيرة ياس في أبوظبي.

وأشاد العواني بالحضور الجماهيري الغفير لمنافسات البطولة عبر أيامها الأربعة، إضافة إلى الملايين الذين تابعوا المنافسات المثيرة عبر شاشات التلفاز، مؤكداً التزام مجلس أبوظبي الرياضي بنشر لعبة الجولف في أبوظبي خصوصاً، والمنطقة عموماً من خلال استضافة البطولات العالمية.

الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي وجولة «دي بي ورلد» العالمية، أطلقا سلسلة من المبادرات في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، تماشياً مع رؤية الاستدامة والتزاماً بالحفاظ على بيئة أبوظبي، مع التركيز على الحد من النفايات البلاستيكية، واستخدام المزيد من المواد القابلة لإعادة الاستخدام.

وتركزت الجهود في تطبيق أعلى معايير الاستدامة خلال البطولة على الحد من النفايات البلاستيكية، واستخدام المزيد من المواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تقديم مبادرة برنامج «جولف فيوتشرز» التي تنظمها موانئ دبي العالمية، وهي برنامج تعليمي لـ 20 طالباً في مدرسة أكاديمية «ويست ياس».

بداية لعام رائع



أبوظبي (الاتحاد)



أكد فيكتور بيريز الفائز بلقب بطولة «أبوظبي اتش أس بي سي» للجولف 2023، أن البداية بالنسبة له كانت جيدة، وقال: كنت أركز على أن أفعل أفضل ما بوسعي. ولا يسعني أن أصف سعادتي بهذا الفوز.

مضيفاً: لقد كانت نهاية مجنونة، لكنني آمنت بنفسي وقدراتي، وهذا ما يحركني نحو إنجازاتي التالية.

وفي حديثه عن تسديدته الرائعة في الحفرة الـ 17، قال بطل النسخة الـ 18: «لم تكن في الواقع صعبة كما تبدو؛ لأنها كانت في منحدر ومع رياح شديدة. إنها فقط البداية لعام رائع. هناك الكثير من الأشياء الكبيرة القادمة. لقد خضت موسماً جيداً حقاً. لقد عملت خلاله بجد حقاً».