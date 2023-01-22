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دبا الحصن يفقد وصافة «الأولى» بـ «العربي»!

دبا الحصن يفقد وصافة «الأولى» بـ «العربي»!
22 يناير 2023 20:00

معتصم عبدالله (دبي)
فقد دبا الحصن وصافة دوري الدرجة الأولى لمصلحة منافسه فريق الإمارات، وتراجع إلى المركز الثالث بتعادله السلبي أمام مضيفه العربي في ختام «الجولة 18»، والتي شهدت فوز مصفوت على الجزيرة الحمراء 3-1، والذيد أمام ضيفه بينونة 3-0.
ورفع دبا الحصن بتعادله السلبي مع العربي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات أمام الإمارات «الوصيف»، فيما رفع العربي رصيد إلى 28 نقطة في الخامس، وبدوره اقتحم مصفوت مربع الكبار وصعد للمركز الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بالفوز على الجزيرة الحمراء «السابع» بنتيجة 3-1.
وقاد الحساني تامبورا فريقه الذيد لتخطي عقبة بينونة بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 23، 54، 76، ورفع الفائز رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما بقى بينونة برصيد 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

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نتائج ختام الجولة 18
الذيد - بينونة 3 -0
مصفوت - الجزيرة الحمراء 3-1
العربي - دبا الحصن 0-0

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
النادي العربي
مصفوت
الجزيرة الحمراء
الذيد
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