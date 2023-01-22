«الإمبراطور» يستعيد الانتصارات على حساب «النسور»

مراد المصري (دبي)

استعاد الوصل نعمة الفوز بالتفوق على خورفكان 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد زعبيل في الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثالث مؤقتاً، ويبقى «النسور» برصيد 15 نقطة بالمركز العاشر.

ويدين الوصل بالفوز لتألق مدافعه المغربي سفيان بوفتيني، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 10 و23، وأضاف جابريل دي سوزا الهدف الثالث في الدقيقة 61.

لجأ الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل إلى إجراء بعض التغييرات على طريقة اللعب في ظل رحيل مهاجمه جيلبرتو أوليفيرا، وغياب عمر عبد الرحمن، من خلال الاعتماد على أسلوب المهاجم الوهمي، وهي الطريقة التي أثبتت فاعليتها، بعدما فقد الفريق أربع نقاط بخسارة وتعادل في آخر جولتين.

افتتح المغربي سفيان بوفتيني التسجيل للوصل برأسية من ركنية نفذها علي صالح في الدقيقة العاشرة.

عاد سفيان بوفتيني ليسجل مرة أخرى ومن ركلة ركنية من صناعة علي صالح أيضاً في الدقيقة 23.

وهذا هو الهدف الثالث لبوفتيني في الدوري هذا الموسم، وجميع أهدافه جاءت من ركنيات نفذها علي صالح أيضاً، في تفاهم مميز بين الثنائي.

خلط هذين الهدفين أوراق عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، حيث اعتاد فريقه على عدم استقبال أي هدف في الشوط الأول في ثماني مباريات على التوالي قبل هذه المواجهة، مما جعل الفريق يتقدم في الشوط الثاني بحثاً عن العودة إلى اللقاء، ليستغل الوصل المساحات في المنطقة الخلفية لـ «النسور»، ويؤكد تفوقه بهدف ثالث من هجمة مرتدة سريعة ومجهود فردي من جابريل دي سوزا في الدقيقة 61.