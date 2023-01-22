الإثنين 23 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النمور» يحقق «الفوز التاريخي» بـ «ثنائية عامر»

«النمور» يحقق «الفوز التاريخي» بـ «ثنائية عامر»
22 يناير 2023 19:40

فيصل النقبي (كلباء)
قاد المهاجم أحمد عامر النقبي اتحاد كلباء لفوز تاريخي أول في عصر الاحتراف على حساب الجزيرة 2-1 بعد أن سجل الثنائية بالدقيقة الثامنة والدقيقة 88، فيما سجل علي مبخوت هدف الجزيرة بالدقيقة 41، ليرفع «النمور» رصيده للنقطة 20، ويتجمد رصيد «فخر أبوظبي» عند النقطة 23.
تقدم «النمور» عن طريق هدافه أحمد عامر، بعد أن أودع الكرة الشباك ببراعة مسجلاً هدفه السادس في المسابقة بالدقيقة السادسة من زمن اللقاء، وأدرك الهداف علي مبخوت التعادل للجزيرة في الدقيقة 41 من ضربة جزاء ليرفع عدد أهدافه إلى 14 في صدارة هدافي الدوري، وعاد المهاجم أحمد عامر للتسجيل برأسية متقنة بالدقيقة 88، ليمنح اتحاد كلباء نقاط المباراة المهمة.

أخبار ذات صلة
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
هويشل: مباريات اليد تحتاج إلى «الفار»!
اتحاد كلباء
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أرشيفية
الإمارات
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
اليوم 16:00
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
الرياضي
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
اليوم 16:00
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
عربي ودولي
روسيا تأمر بطرد سفير إستونيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©