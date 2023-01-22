«النمور» يحقق «الفوز التاريخي» بـ «ثنائية عامر»

فيصل النقبي (كلباء)

قاد المهاجم أحمد عامر النقبي اتحاد كلباء لفوز تاريخي أول في عصر الاحتراف على حساب الجزيرة 2-1 بعد أن سجل الثنائية بالدقيقة الثامنة والدقيقة 88، فيما سجل علي مبخوت هدف الجزيرة بالدقيقة 41، ليرفع «النمور» رصيده للنقطة 20، ويتجمد رصيد «فخر أبوظبي» عند النقطة 23.

تقدم «النمور» عن طريق هدافه أحمد عامر، بعد أن أودع الكرة الشباك ببراعة مسجلاً هدفه السادس في المسابقة بالدقيقة السادسة من زمن اللقاء، وأدرك الهداف علي مبخوت التعادل للجزيرة في الدقيقة 41 من ضربة جزاء ليرفع عدد أهدافه إلى 14 في صدارة هدافي الدوري، وعاد المهاجم أحمد عامر للتسجيل برأسية متقنة بالدقيقة 88، ليمنح اتحاد كلباء نقاط المباراة المهمة.