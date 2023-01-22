راشد العامري بطلاً لكأس محمد بن منصور للقدرة

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

توّج الشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، والذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وشارك في التتويج، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وفاز الفارس راشد العامري بالمركز الأول على صهوة «بدوينا كريستيانا» لإسطبلات العزم، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 3:27:12 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.96 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني، وبفارق 15 ثانية فقط، الفارسة ديانا شوبيتا على صهوة «جوانيتا» لإسطبلات الكمدة، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 3:27:27 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.92 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثالث الفارس عمر محمد النيادي على صهوة «أوريليو» لإسطبلات إنجاز للإسطبلات الخاصة، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 3:27:45 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.88 كلم/ ساعة.

وشهد السباق مشاركة كبيرة بلغت 144 فارساً وفارسة من مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتميز السباق بالسرعة في البداية، حيث سعى الفرسان للاستفادة من برودة الأجواء في الصباح الباكر، لكن المراحل التالية شهدت اعتدالاً في السرعة، خاصة المرحلة الثالثة التي دائماً ما يحاول فيها الفرسان إراحة خيولهم وتوفير طاقتها للمرحلة الأخيرة والحاسمة.

ووضح منذ الانطلاقة حرص الفارس راشد العامري على تحقيق لقب السباق، فقد سار بوتيرة سرعة عالية مع مراقبة من الفرسان خلفه، والتحكم في السرعة على حسب قرب وبعد المسافة معهم، مما كفل له صدارة جميع المراحل، لكن على الرغم من ذلك وجد مطاردة قوية في المرحلة الأخيرة من الوصيفة وصاحب المركز الثالث، حيث كان الفارق بين ثلاثتهم في حدود 30 ثانية.

أعرب راشد العامري بطل السباق عن سعادته بالفوز بلقب كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، وقال: إن السباق كان قوياً وشهد تنافساً مثيراً، خاصة في المرحلة الأخيرة، وأشاد بالفرس «بدوينا كريستيانا»، مشيراً إلى أنها أدت بصورة رائعة، وتميزت بقوة أداء القلب وسرعة التعافي.

وأضاف: أن المدرب علي البلوشي يعرف إمكانات الفرس، لذلك وجهها بالانطلاق بقوة لذلك جاءت صدارتها لجميع المراحل.