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الرياضي

حميديتش: نوير أخطأ

حميديتش: نوير أخطأ
22 يناير 2023 17:00

ميونيخ (د ب أ)
أكد حسن صالح حميديتش المسؤول الرياضي بمجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن حارس المرمى الدولي مانويل نوير يدرك أنه أخطأ، بعد أن جازف بممارسة رياضة التزلج، مما تسبب في إصابته بكسر في الساق. 

واضطر بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا للتعاقد مع الحارس السويسري يان سومر من بروسيا مونشنجلادباخ، لتعويض غياب نوير قائد المنتخب الألماني حتى نهاية الموسم، وربما أبعد من ذلك. 

وقال حميديتش لمحطة «بيلد تي في» اليوم الأحد: «مانويل يدرك أنه ارتكب خطأ، هذا أمر واضح، إنه أيضاً يشعر بأسف شديد». 

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وأضاف: «الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا ولمانويل هو تعافيه من إصابته وأن يعود قوياً كما كان من قبل».
وأشار: «سنعطيه كل الوقت وكل الدعم لكي يتعافى مجدداً، بالطبع سنتحدث أيضاً عن كل شيء آخر».
واستأنف النادي البافاري مشواره في البوندسليجا بعد فترة التوقف، بالتعادل مع مضيفه لايبزج بهدف لمثله أمس الأول الجمعة. 

وسيصبح لدى بايرن ميونيخ ثلاثة حراس مرمى حينما تنتهي إعارة ألكسندر نوبل إلى موناكو الصيف المقبل، حيث سيتواجد إلى جانب سفين أولريتش وسومر.

نوير
بايرن ميونيخ
بوندسليجا
لايبزج
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