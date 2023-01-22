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اعتذار عراقي لعمان والسبب «خليجي 25»

اعتذار عراقي لعمان والسبب «خليجي 25»
22 يناير 2023 16:42

بغداد(أ ف ب)

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قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم الأحد اعتذاراً لنظيره العماني، لعدم تمكن الجماهير المؤازرة لمنتخب عمان من حضور المباراة النهائية لخليجي 25، بسبب الزخم الجماهيري الذي فاق التوقعات، وأدى إلى تأخر دخولهم ملعب البصرة الدولي الخميس الماضي.
وجاء في بيان للاتحاد العراقي: «يعرب الاتحاد العرقي لكرة القم عن أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين المنتخبين الشقيقين العراقي والعماني، وأدى الى تأخر دخول الجماهير العمانية الى الملعب لمؤازرة المنتخب العماني».
وتوج منتخب «أسود الرافدين» باللقب الرابع في تاريخه والأول منذ 1988، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، وسط حضور أكثر من 65 ألف مشجع عراقي في استاد البصرة الدولي.
وكان مقررًا أن يخصص في أحد مدرجات الملعب خمسة آلاف مقعد للمشجعين العمانيين.
وأضاف البيان: «بهذه المناسبة يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ونيابة عن اللجنة المنظمة باعتذاره إلى الجماهير العمانية التي تأخرت في الدخول إلى الملعب، والتي كانت عاملاً في إنجاح البطولة طيلة أيامها، كما يؤكد رئيس الاتحاد حرص العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع سلطنة عمان الشقيقة في جميع المجالات».
وكان الاتحاد العماني طالب الجماهير العمانية في بيان الخميس قبل المباراة بالعودة إلى العاصمة مسقط، حفاظاً على سلامتهم اثر الفوضى الكبيرة التي اجتاحت محيط ملعب البصرة والتدافع عند بواباته ما أدى إلى وفاة شخص وجرح العشرات.

خليجي 25
العراق
عمان
عدنان درجال
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