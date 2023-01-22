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الرياضي

شباب الأهلي بطل «الإمارات للكاراتيه»

شباب الأهلي بطل «الإمارات للكاراتيه»
22 يناير 2023 19:45

دبي(الاتحاد)
توج نادي شباب الأهلي بلقب بطولة الإمارات المفتوحة لفردي الكوميتيه، لفئات الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات «درجة أولى ودرجة ثانية» للموسم الرياضي 2022/2023، بعد أن جمع 23 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات، 5 ميداليات فضية، 9 برونزيات، وحل نادي الشارقة الرياضي ثانياً بعد أن حصل على 14 ميدالية «4 ذهبيات، 7 فضيات، 3 برونزيات»، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً برصيد 19 ميدالية بواقع 4 ذهبيات، 5 فضيات، 10 برونزيات.
وقام بتتويج اللاعبين اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد حربوك الشحي وإبراهيم النعيمي، عضوا المجلس، إضافة إلى الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.
وجه اللواء ناصر الرزوقي بضرورة إشراك أولياء أمور اللاعبين واللاعبات، بتتويج أبنائهم وبناتهم على منصات التتويج في البطولات والتقاط الصور التذكارية معهم، ومشاركتهم سعادتهم بالفوز والتتويج في المنافسات تقديراً لهم على مجهوداتهم في تحفيز أبنائهم، للاستمرار في اللعبة وبذلهم للمزيد من الجهد والعرق من أجل الاستمرار في المنافسة، مشيداً في نفس الوقت بارتفاع مستوى اللاعبات المشاركات في البطولة.
وجرت المنافسات على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، من عمر 10 سنوات وحتى فوق 19 سنة، شارك فيها 146 لاعبة يمثلن 15 نادياً ومركزاً تنافسوا في 24 مسابقة

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