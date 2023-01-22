طارق عبيد بطل سباق «فردي الدراجات»

دبي (الاتحاد)

أحرز الدراج طارق عبيد مراد المركز الأول في سباق الفردي العام للدراجات للكبار، الذي نظمه اتحاد الدراجات في جزر دبي لمسافة 100 كلم بمشاركة 62 دراجاً من مختلف الأندية، ضمن سلسلة سباقات الدوري المحلي، الذي ينظمه الاتحاد أسبوعياً لمختلف الفئات المشاركة.

وحقق عبيد زمناً قدره 2:26:06 ساعة، وحل ثانياً محمد الحوسني، وفي المركز الثالث جاء سعيد البلوشي، وكان معدل السباق 41 كم في الساعة.

شهد السباق ومراسم تتويج الفائزين، منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية.

وتوجه بوعصيبة، بالشكر للفرق والأندية المشاركة والمستوى المتميز من القوة والمنافسة في السباقات، والذي كان له أثر كبير على المنتخبات الوطنية العامين الماضيين، كما توجه بالشكر للجنة الحكام سر نجاح السباقات التي تقام أسبوعياً في مختلف إمارات الدولة.