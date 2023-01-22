أبطال الإمارات يكتبون ملحمة تاريخية في «الدراجات المائية»

دبي (الاتحاد)

سجل أبطال الإمارات نجوم الدراجات المائية، تألقاً لافتاً في منافسات سباق دبي الدولي -الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023، الذي جرت على شواطئ جزر دبي.

وحقق السباق نجاحاً عبر مشاركة 60 متسابقاً من 9 دول، هي الكويت والبحرين وقطر واليابان وبريطانيا وروسيا وبلجيكا والمجر بجانب أبطال الدولة، حيث تنافسوا على ألقاب 10 فئات متنوعة أقيمت على فترتين صباحية ومسائية.

وحقق عمر عبدالله الفوز بمنافسات واقف محترفين جي بي 1، برصيد 47 نقطة متفوقاً على منافسيه البلجيكي أنطوني بيرناوت برصيد 42 نقطة وحل سلمان يونس العوضي ثالثاً برصيد 42 نقطة.

وأنهى راشد سهيل الطاير فئة محترفي جالس جي بي 1 ثالثاً برصيد 40 نقطة، بينما ذهبت الصدارة إلى الكويتي العالمي محمد بوربيع بالعلامة الكاملة 50 نقطة، وحل مواطنه محمد جاسم الباز ثانياً برصيد 44 نقطة.

وأبدع خليفة المرزوقي فئة جالس جي بي وحقق بالمركز الأول برصيد 45 نقطة، متقدماً على عبدالله الحمادي «الثاني» بـ44 نقطة وجمال الجناحي الثالث برصيد 43 نقطة.

وتفوق سعيد محمود العوضي على المشاركين في فئة واقف جي بي 2، متصدراً الترتيب بالعلامة الكاملة 50 نقطة ومتقدماً على أحمد عيسى الحمادي الثاني برصيد 42 نقطة، والكويتي يوسف العبد الرزاق الثالث برصيد 38 نقطة.

وتألق عامر حوير بفئة جالس جي بي 2 منتزعاً الصدارة برصيد 47 نقطة، ومتفوقاً على منافسه خالد سليمان المازمي الثاني برصيد 40 نقطة والكويتي أحمد الخضاري الثالث برصيد 40 نقطة.

وأكد أحمد عيسى الحمادي تألقه بصدارة جالس جي بي 4 برصيد 47 نقطة، متقدماً على البحريني أحمد الهرمي الثاني برصيد 43 نقطة، والكويتي عمر القناعي الثالث برصيد 42 نقطة.

وواصل حريز المر بن حريز انتصاراته بفئة واقف مخضرمين جي بي 2 محققاً فوزه الثالث على التوالي وبالعلامة الكاملة 50 نقطة، متقدما على البريطاني توماس سيلوود الثاني برصيد 44 نقطة، ومحمد محسن إبراهيم الثالث برصيد 40 نقطة.

وكشفت منافسات الناشئين والأشبال والبراعم عن مواهب صاعدة للمستقبل، حيث فاز سهيل راشد الطاير بلقب واقف 3.3 محققاً العلامة الكاملة برصيد 50 نقطة، متفوقاً على راشد سالم طاهر الثاني بـ42 نقطة وسيف راشد الشويهي الثالث بـ34 نقطة.

وأكد سعود محمود العوضي موهبته بالمركز الأول في واقف 3.2 بالعلامة الكاملة 50 نقطة، متقدماً على منافسيه أحمد سالم طاهر الثاني برصيد 44 نقطة والقطري سلطان الشرشني الثالث برصيد 40 نقطة.

وذهبت الصدارة في واقف جي بي 3.1 إلى الروسي كير إيفانوف بالعلامة الكاملة 50 نقطة، وحل ثانياً القطري علي الشرشني برصيد 44 نقطة، ثم الكويتي يوسف رمضان برصيد 40 نقطة.