«نسر» الأهلي يُحلّق «منفرداً» في سماء القاهرة!

عمرو عبيد (القاهرة)

حافظ الأهلي المصري على فارق الـ4 نقاط مع "وصيفه" فيوتشر فوق قمة بطولة الدوري، بعدما تغلّب "المارد الأحمر" على الزمالك في الجولة 14 بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع "الشياطين" رصيده إلى 34 نقطة، بينما تجمّد "الفارس" في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وخرج الشوط الأول من "ديربي القاهرة" بصورة باهتة جداً بعدما تحفّظ الفريقان بصورة مبالغ فيها، واكتفى كلاهما بصناعة فرصتين للتهديف من إجمالي 11 محاولة على المرمى، بينها 6 للأهلي و5 للزمالك، وتقاربت معدلات الاستحواذ بواقع 51% لـ"الأحمر" و49% لـ"الأبيض".

الشوط الثاني من "القمة المصرية" شهد "انتفاضة هجومية حمراء"، استغل فيها "الشياطين" الأخطاء الفنية والفردية لـ"الملكي"، الذي اختفى هجومياً تماماً من دون الحصول على فرص خطيرة، في حين صنع "النسور" 6 فرص تهديفية سجل نصفها بفاعلية "غير عادية"، حيث سدد الأهلي 7 كرات في الفترة الثانية من المباراة مقابل 6 محاولات "بيضاء"، لكن الفارق الفني كان كبيراً، إذ سدد "الأحمر" 6 منها بين القائمين والعارضة بدقة 85.7%، مقابل 33.3% للزمالك الذي صوّب كرتين دقيقتين لكنهما مرا من دون تأثير يُذكر.

ورغم أن الاستحواذ في الشوط الثاني مال لمصلحة "الفارس" بنسبة 59% مقابل 41% للأهلي، لكن بدا واضحاً أن مُتصدر الدوري المصري ترك الكرة لدى منافسه وشن هجماته السريعة عبر جبهاته الـ3، التي شاركت جميعها في تسجيل "الثلاثية" بتفوق واضح، وإجمالاً كان الأهلي الأكثر خطورة طوال المباراة بصناعة 8 فرص تهديفية مؤكدة مقابل 2 فقط للزمالك، الذي سدد 11 كرة بلغت دقتها 27.3% مقابل 13 محاولة لـ"الشياطين"، منها 8 بين القائمين والعارضة بدقة 61.5%.

وحصل حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي على التقييم الأعلى في المباراة، بعدما شارك في الأهداف الـ3 وصنع 4 فرص تهديفية بينها 2 "أسيست"، وسدد كرة واحدة من خارج منطقة الجزاء كما مرر 42 كرة بدقة 90%، بالإضافة إلى استخلاص وقطع 17 كرة!