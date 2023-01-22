«السلة» يدشن «دولية دبي» بمواجهة «سترونج» الفلبيني

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بلقاء فريق «سترونج جروب» الفلبيني ضمن فرق المجموعة الأولى، في يوم افتتاح النسخة رقم 32، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر منافساتها حتى الخامس من الشهر المقبل، وفي نفس يوم الافتتاح يلتقي النصر الليبي مع نادي الوحدة السوري في نفس المجموعة.

ويلعب منتخبنا الوطني مباراته الثانية في المجموعة مع دينامو اللبناني يوم 29 يناير الجاري، ويلتقي بالمباراة الثالثة مع النصر الليبي يوم 31 من نفس الشهر، ثم يختتم مرحلة الدور التمهيدي بمواجهة الوحدة السوري في الأول من فبراير المقبل، وتضم المجموعة الثانية فرق الرياضي وبيروت اللبنانيين، وسلا المغربي والأفريقي التونسي والنفط العراقي.

وقد انتظم منتخبنا الوطني في معسكر بدبي تحت قيادة الجهاز الفني والإداري، والمكون من راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات، وكل من سالم عتيق وجاسم عبدالرضا مساعدين، والإداري عبدالله مدني، بالإضافة إلى 19 لاعباً هم: محمد عبداللطيف وأحمد عبداللطيف وحامد عبداللطيف، وقيس عمر، وراشد أيمن، وخالد خليفة، ومحمد محمود صالح، وحسن عبدالله، وفيصل محمد راشد سالم النعيمي ومامادو نداي، وجاسم محمد، وراشد ناصر، وعمر خالد، ومحمود وسيم، ومحمد محمود الهاشمي، وهزاع عمر الشبيبي، ومحمد توفيق الجسمي، ومحمد عبدالرحمن الحمادي.

من جانبه، عبر راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات عن تفاؤله بهذه المرحلة، قائلاً: «دولية دبي جاءت في توقيت مناسب للغاية للمنتخب الوطني قبل المشاركة في تصفيات آسيا المقبلة في شهر فبراير والمقرر لها العاصمة القطرية الدوحة يوم 20 فبراير، ومن خلال النسخة رقم 32 سيتم وضع الملامح واللمسات المهمة للمنتخب قبل التصفيات القارية المقبلة والتي تشهد تنافساً كبيراً بين أكثر من دولة».

وقال راشد عبدالله: «يتميز المنتخب بوجود عنصري الشباب والخبرة، كما أن هناك عناصر جديدة تنضم للمنتخب للمرة الأولى، وسوف تكون البطولة الدولية المقبلة والتي تشارك فيها مدارس مختلفة فرصة لهذه العناصر لمزيد من الخبرات، ومن العناصر التي تتواجد لأول مرة كل من فيصل أحمد من نادي النصر ومحمد عبدالرحمن من نادي البطائح، وعاد خالد خليفة لاعب الوصل بعد فترة غياب بسبب الإصابة».

وأضاف: «مجموعة منتخبنا تم اختيارها بناء على رأي رئيس الجهاز الفني الدكتور منير بن الحبيب، وهناك إصابات مختلفة بالفريق ما بين راشد ناصر ومحمد عبداللطيف، جاسم محمد، وسوف يستمر الـ19 لاعباً مع المنتخب طوال دولية دبي، ويقيم المنتخب معسكره الحالي في فندق سيتي سيزون ويجري التدريبات على صالة نادي شباب الأهلي يومياً على فترتين صباحاً ومساء».