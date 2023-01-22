منافسات مثيرة في «الشارقة العمالية»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت فعاليات الأسبوع الثاني لبطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الملاعب الرياضية في متنزه الشارقة الوطني، منافسات مثيرة في 30 مباراة أقيمت في كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والهوكي والكريكيت.

وأقيمت 12 مباراة في بطولة كرة القدم شهدت تنافساً مثيراً، وأسفرت عن تعادل مجموعة «حسن ملاطم» مع «زيد برو» 2-2، وتحقيق «أون بلان ريال أيستيت» لفوز كبير على جلفار 4-0، وحقق «فاست للمقاولات» فوزاً كبيراً على هيئة آثار الشارقة 5-1، وفاز «جرينتا» على «الإنذار الذكي» 2-0.

وحقق «شرطة الشارقة» فوزاً كبيراً على «سبورتي» 5-1، وكذلك فاز «جوازات الشارقة» على «ساند» 4-0 و«الهلال» على «بلدية الشارقة» 5-0، كما فاز «بلاك فون» على «الحجل» 2-1، و«جمعية الشارقة» على أميركان» 2-1 و«الحسان» على «أدميرالز» 4-2.