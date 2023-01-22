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الرياضي

منتخب «الترايثلون» يعود بـ9 ميداليات «خليجية»

منتخب «الترايثلون» يعود بـ9 ميداليات «خليجية»
22 يناير 2023 15:00

دبي (الاتحاد)
حظيت بعثة منتخب الترايثلون، باستقبال حافل، بعد مشاركتها في بطولة الخليج للدواثلون، والتي أقيمت في دولت الكويت خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الحالي، وذلك لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي، تقديراً للإنجاز الكبير والتاريخي، الذي حققته البعثة خلال مشاركتها في هذه البطولة الخليجية.
وكانت حصيلة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى 9 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، وهي حصيلة مميزة تعكس مدى تطور اللعبة في الإمارات، وصعودها المتسارع.
كان في استقبال أبطال وبطلات منتخب الإمارات لدى وصولهم إلى مطار دبي، محمد درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وبطي العبدولي مدير قسم شؤون الاتحادات الرياضية للجنة الأولمبية الوطنية وأحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الترايثلون وعبد الله البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون.
ومن جانبه عبر محمد بن درويش، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققته بعثة منتخب الترايثلون في بطولة الخليج، مقدماً تهنئته إلى الاتحاد، الذي بذل جهوداً كبيرة الفترة الماضية.
وأضاف: «بلا شك أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي، أدخل الفرحة على قلوبنا جميعاً، وحصاد 9 ميداليات ملونة، هو بالتأكيد إنجاز قوي، يحفز اللاعبين على تحقيق مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة».

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