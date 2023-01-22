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موبلي يقود كافالييرز إلى الفوز المثير

موبلي يقود كافالييرز إلى الفوز المثير
22 يناير 2023 14:15

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

سجل إيفان موبلي أعلى معدل نقاط في مسيرته، بإحرازه 38 نقطة، ليقود كليفلاند كافالييرز لفوز مثير على ميلواكي بكس 114/102 فجر الأحد بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

كما سجل موبلي تسع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة لكافالييرز الذي حقق فوزه الـ29 مقابل 19 هزيمة، ليحتل المركز الخامس بالقسم الشرقي، في الوقت الذي يأتي فيه بكس في المركز الثالث بعد أن مني بالهزيمة الـ17 مقابل 29 انتصاراً. 

وأحرز داريوس جارلاند 21 نقطة لكافالييرز من بينها عشر نقاط في الربع الثالث، بجانب عشر تمريرات حاسمة. 

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وافتقد بكس لجهود جيانيس انتيتوكونمبو الذي يغيب للمباراة الخامسة على التوالي، بسبب الإصابة في الركبة. وتصدر جرو هوليداي قائمة هدافي بكس بتسجيله 28 نقطة وثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة وأضاف بوبي بورتيس 23 نقطة من بينها خمس رميات ثلاثية، بجانب 11 متابعة. 

كما فاز بوسطن سيلتكس بصعوبة على تورنتو رابترز بنتيجة 106/104، لكن سيلتكس تعرض لصدمة قوية خلال المباراة بعد إصابة ماركوس سمارت في الكاحل وروبرت ويليامز في الركبة.
وسجل جايلين براون 27 نقطة وثماني متابعات وست تمريرات حاسمة لسيلتكس الذي افتقد لجهود جايسون تاتوم بسبب الإصابة في رسغ اليد اليسرى. 

وسجل جرانت ويليامز ومالكولم بروجدون 25 نقطة و23 نقطة على التوالي بعد مشاركتهما من على مقاعد البدلاء ضمن صفوف سيلتكس، في الوقت الذي أحرز فيه باسكال سياكام 29 نقطة وعشر متابعات لرابترز. وفي باقي المباريات فاز واشنطن ويزاردز على أورلاندو ماجيك 138/ 118 وشارلوت هورنيتس على مضيفه أتلانتا هوكس 122/ 118 ومينيسوتا تمبرولفز على هيوستن روكتس 113/ 104 وفينكس صنز على إنديانا بيسرز 112/ 107وفيلادلفيا على مضيفه ساكرامنتو كينجز 129/127.

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