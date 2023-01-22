رايباكينا تكتب نهاية شفونتيك في أستراليا

ملبورن (د ب أ)

ودّعت البولندية إيجا شفونتيك المصنفة الأولى على العالم منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بخسارتها اليوم الأحد على يد الكازاخية إلينا رايباكينا في الدور الرابع من أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفازت رايباكينا حاملة لقب بطولة ويمبلدون على شفونتيك بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6/ 4 و6/ 4.

وقالت اللاعبة الكازاخية التي قلبت تأخرها صفر/ 3 أمام شفونتيك إلى فوز مستحق «كانت مباراة صعبة حقاً، أحترم حقاً إيجا، إنها لاعبة شابة وأعتقد أنها لعبت بشكل جيد حقاً، اليوم أعتقد أن ضربات إرسالي كانت جيدة، في اللحظات المهمة لعبت بشكل جيد وهذا صنع الفارق».

ورغم كونها صدمة كبيرة فإن إيجا شفونتيك لا تؤدي على الملاعب الصلبة بنفس القوة التي تلعب بها على الملاعب الرملية، ورغم حديثها عن عدم توقعها فوزها في كل المباريات، فمن الواضح أن اللاعبة البولندية وجدت صعوبة في التقليل من تلك التوقعات.

وبلغت رايباكينا دور الثمانية من بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها.

كما حجزت اللاتفية يلينا أوستبنكو مقعدها في دور الثمانية بفوزها على الأميركية كوكو جوف بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7/ 5 و6/3.

وأعربت جوف عن شعورها بالإحباط بعدما أنهت أوستبنكو مسيرتها الخالية من الهزائم في عام.2023 وبدأت جوف «18عاماً» المصنفة السابعة للبطولة، مشوارها في ملبورن وهي مفعمة بالثقة بعد فوزها بلقب بطولة أوكلاند، ولم تخسر أي مجموعة طوال ثلاث مباريات في بطولة أستراليا المفتوحة. وظهرت الأميركية الشابة بمستوى مميز في 2022 وبلغت دور الثمانية في بطولة أميركا المفتوحة وحصلت على المركز الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة.

ولكن دموع جوف انهمرت اليوم عقب خسارتها أمام منافستها اللاتفية، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و34 دقيقة.

وقالت جوف «كان شعوري جيدا حقا مع قدوم البطولة، ولازلت أشعر بأن الأمور على ما يرام، لازلت أشعر بأنني تطورت كثيراً ولكن عندما تواجه لاعبة مثلها وهي تلعب بشكل جيد حقا، فإنك تعلم بأنه ليس هناك ما يمكنك القيام به».