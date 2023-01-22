كل العيون صوب «مرسول»

الرياض (د ب أ)

تتجه أنظار العالم، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، وبالتحديد إلى ملعب «مرسول بارك» لمشاهدة الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد النصر، خلال مواجهته أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر نادي النصر تغريدة عبر شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أوضح فيها أن «العالم أجمع يترقب». وأضاف «الأحد 22 يناير كل الأعين نحو النصر».

وتأتي مشاركة رونالدو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين والتي فرضت عليه عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأمر الذي حرم النجم السابق لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد الطائي والشباب.

وتعاقد النصر مع رونالدو صاحب الـ37 عاماً نهاية ديسمبر بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم مقابل نحو نصف مليار يورو، طبقا لتقارير صحفية رياضية.

ولم يخسر النصر السعودي مطلقاً في آخر 11 جولة، إذ فاز ثماني مرات وتعادل في ثلاث مباريات، كان آخرها أمام الشباب، ويطمح مساء اليوم الأحد في العودة إلى سكة الانتصارات والمحافظة على صدارته.