«سنان» يكسب «التحدي الرئيسي» في مضمار العين

عصام السيد (العين)

توج «سنان» لـ«أبوظبي ريسنج»، بإشراف المدربة نسرين محجوب، وقيادة باتريك كوسجريف، بطلاً لتحدي الشوط الرابع والرئيس لمسافة 2000 متر – شروط على لقب فلج هزاع، والذي أقيم ضمن فعاليات السباق السادس لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتألف من سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 445 ألف درهم، فيما شارك فيه 91 خيلاً، وجاء فوز البطل ناجزاً وبسهول كبيرة وبفارق أربعة أطوال عن أقرب منافسيه، مسجلاً زمناً قدره 2:18:17 دقيقة.

وتفوق «ضرغام» لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو، على 15 خيلاً في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مسجلاً 1:38:72 دقيقة.

وحصد «برانويل» لجمعة مبارك الجنيبي، الثنائية للمدرب مصبح المهيري، والفارس أنطونيو فريزو، بفوز مستحق بجائزة الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 2000 متر «تكافؤ»، على لقب مزيد، مسجلاً 2:06:18 دقيقة.

ونال جائزة الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، على لقب رماح الجواد «أوزون لاير» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة باتريك كوسجريف، مسجلاً زمناً قدره 2:21:13 دقيقة.

وظفر «مادور» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة كونور بلينز، بخامس أشواط الأمسية لمسافة 1800 متر على لقب عود التوبة، مسجلاً 2:05:34 دقيقة.

وأهدى «جو ستار» بقيادة تاج أوشي، الثنائية للإسطبلات الوطنية، والمدرب هلال العلوي، حين ظفر بجائزة الشوط السادس لمسافة 1800 متر «شروط» على لقب شعبية الروضة، مسجلاً 2:04:36 دقيقة.

وفاز «برجة» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وبإشراف قيس البوسعيدي، بجائزة الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر على لقب سيح بن عمار، مسجلاً 1:52:17 دقيقة.

حضر الحفل وتوج الفائزين كل من محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.