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43 هدفاً في افتتاح «فضية دبي للبولو»

43 هدفاً في افتتاح «فضية دبي للبولو»
22 يناير 2023 12:30

رضا سليم (دبي)
شهدت ضربة البداية لكأس دبي الفضية للبولو في نسختها الثالثة عشر، 43 هدفاً في أول مباراتين بالبطولة التي تقام بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو بمشاركة 5 فرق وبمعدل 20 هانديكاب، حيث نجح الحبتور في الفوز على فريق «أيه إم» بنتيجة 13-12 فيما فاز فريق الإمارات على ذئاب دبي 13-5.
استمتع الجمهور بالأهداف التي شهدتها المباراة الأولى بين الحبتور وأيه إم، بعدما شهدت المباراة التعادل 8 مرات، وحسمها الحبتور بصعوبة في آخر دقيقتين، ولعبت ركلات الجزاء دوراً مهماً في النتيجة، حيث تقدم بنيامين أوركويزا لاعب «أيه إم» بتسجيل هدفين، فيما نجح فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور في إحراز أول أهدافه في نهاية الشوط، ووصلت النتيجة إلى 4-4 مع نهاية الشوط الثاني بفضل تألق باوتيستا بايوجار لاعب الحبتور صاحب الأعلى تصنيفاً «8 جول».
وفي الشوطين الثالث والرابع تقدم فريق «أيه إم» 7 مقابل 6 ثم 10 مقابل 9 أهداف بفضل نجاح إيسيدرو سترادا في تسديد الضربات الجزائية، أما الشوط الخامس فقد نجح فريق الحبتور من تقليل الأخطاء وبالتالي حرم «أيه إم» من ميزة استغلال الضربات الجزائية ليحول تأخره بهدف إلى تقدم بعد أن أحرز هدفين في الدقيتين الأخيرتين منهياً المباراة لصالحة 13 هدفاً مقابل 12 هدفاً، ليحصد أول نقطيتين في البطولة، وقد نال لاعب فريق الحبتور باوتيستا بايوجار لقب هداف المباراة، حيث أحرز 11 هدفاً.
وفي المباراة الثانية، وبرغم غياب سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن قيادة فريقها الإمارات ومشاركة خالد العمران، إلا أن الفريق نجح في الفوز على ذئاب دبي كافو 13-5، واستطاع ذئاب دبي كافو أن يصمد في الأشواط الثلاثة رغم تقدم فريق الإمارات فيها 3-2 و5-3 و7-5 ثم تحولت دفة المباراة لفريق الإمارات بالكامل، الذي أحرز هدفيه الثامن والتاسع وسط غياب تهديف الذئاب، والشوط الخامس والأخير، حسمها الإمارات بفضل تألق لوكاس مونتيفيردي جونيو وتومي بيريسفورد، ليضع في حسابه نقطتين ويتصدر بفارق الأهداف.
وتستكمل مباريات البطولة يوم غدٍ الثلاثاء بمباراتين، الأولى تجمع بين فريقي بنجاش وذئاب دبي كافو، والثانية بين «أيه إم» والإمارات.

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