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الرياضي

اتحاد كلباء بطل «الناشئين» في «الإمارات للجودو»

اتحاد كلباء بطل «الناشئين» في «الإمارات للجودو»
22 يناير 2023 11:43

خورفكان (الاتحاد)
تُوج فريق اتحاد كلباء للجودو، بلقب بطولة الإمارات لفئة الناشئين لعام 2023، فيما فاز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب بطولة البراعم، وذلك مع ختام منافسات البطولة التي أقيمت بالصالة الرياضية لمراكز الناشئة بخورفكان، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وبمشاركة حوالي 200 لاعب من 10 أندية.
وجاء تتويج فريق اتحاد كلباء للناشئين بفوزه برصيد 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، وحل فريق الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات وحل ثالثاً فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد 5 ميداليات منها ذهبيتان وفضية وبرونزيتان.
وعلى مستوى البراعم، فاز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب تلك الفئة برصيد 12 ميدالية منها 4 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، وحل ثانياً فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد 8 ميداليات، منها 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وفي المركز الثالث، جاء فريق الفجيرة للفنون القتالية برصيد 8 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتان و5 برونزيات.
وأحرز ذهبيات فريق اتحاد كلباء للجودو بطل فئة الناشئين، كل من اللاعب مالك مؤيد في وزن تحت 50 كجم، وأحمد العزابي في وزن تحت 66 كجم، ومحمد خالد في وزن تحت 81 كجم، أما ذهبيات فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فقد أحرزها رادومير كالينشي في وزن تحت 34 كجم، ويحيى وليد في وزن تحت 42 كجم، وعبيد صالح يحيى في وزن تحت 66 كجم، وتيم سامر في وزن فوق 81 كجم.
وفي ختام البطولة قام محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو وعيسى موسي بن هويدن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية وعبدالله زينل عبدالله مدير الألعاب الرياضية في نادي خورفكان بتبادل الدروع التذكارية وتتويج الفائزين الأوائل.

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